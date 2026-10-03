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Doble cartelera de Azteca Deportes HOY SÁBADO 3 de octubre; horarios y dónde ver las transmisiones GRATIS y EN VIVO

Azteca Deportes tiene preparada una cartelera especial este sábado con futbol y boxeo Azteca

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Escrito por: Francisco Fernández

Azteca Deportes tiene preparada una cartelera especial para este sábado 3 de octubre que incluye partido de futbol de la Selección Mexicana y una función de boxeo imperdible que podrás disfrutar a través de la pantalla de TV Azteca y de manera totalmente gratuita en las plataformas de TV Azteca.

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La cartelera de este sábado 3 de octubre de Azteca Deportes

La actividad de este sábado 3 de octubre comienza desde las 19:50 horas cuando comience la transmisión del partido que enfrentará a la Selección Mexicana en contra de su similar de los Estados Unidos en una nueva edición del Clásico de la Concacaf en donde Rafael Márquez buscará su primer triunfo al frente de México.

Christian Martinoli, acompañado de Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague' y David Medrano, serán los encargados de llevar la transmisión de este partido que arrancará en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Al terminar este partido quédate en la señal de TV Azteca para disfrutar de la pelea de boxeo entre Kyonosuke Kameda en contra de 'Logan' Hernández en una pelea de peso pluma que comenzará en punto de las 23:00 horas.

Así que no hay pretextos para perderte de la fiebre de sábado por la noche que tenemos preparada en TV Azteca con futbol de la Selección Mexicana y boxeadores mexicanos en acción, buscando ambos una nueva victoria.

  • Selección Mexicana vs Selección Estados Unidos | 19:50 horas
  • Kyonosuke Kameda vs 'Logan' Hernández | 23:00 horas

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