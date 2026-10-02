Ni América ni Toluca: este es el mejor equipo del Apertura 2026 jugando de visita

Club América y Toluca son los líderes del Apertura 2026. Ambos cuentan con 20 unidades cada uno y comparten la cima de la Liga BBVA MX, aunque los Diablos Rojos se ubican por encima de las Águilas por el factor de goles a favor. Sin embargo, ninguno de ellos es, actualmente, considerado el mejor equipo del futbol mexicano jugando de visitante.

A pesar de que no suele ser un equipo que compite entre los puestos más altos de la tabla, Querétaro es el mejor equipo del Apertura 2026 jugando de visitante. Los Gallos Blancos acumulan 13 puntos si contamos solamente los partidos que jugaron fuera de casa y lideran el ranking general por encima de Atlas (12) y Toluca (11). Una estadística que tomó por sorpresa a más de un aficionado.

¿Cómo le ha ido a Querétaro jugando de visitante?

Querétaro se mantiene invicto fuera de casa en el Apertura 2026. Los Gallos Blancos acumulan cuatro victorias y un empate en cinco partidos, resultados que les permitieron conseguir 13 de los 15 puntos disponibles. Además, marcaron ocho goles y solamente recibieron dos.

during the 10th round match between Guadalajara vs (and) Queretaro as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Akron Stadium, on September 26, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Luis Fernando Toris/MEXSPORT

Su recorrido comenzó con una victoria de 2-1 ante Pachuca y continuó con un empate sin goles contra Pumas. Después, el conjunto queretano encadenó tres triunfos: 3-1 frente al Atlas, 1-0 contra Tijuana y 2-0 ante Chivas, este último en el Estadio Akron.

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Otro dato que explica su buen momento es la solidez defensiva. Querétaro dejó su portería en cero en tres de sus cinco visitas, incluyendo sus dos presentaciones más recientes lejos de la Corregidora.

Querétaro y una campaña sólida en el Apertura 2026

Los Gallos Blancos acumulan 17 puntos en nueve partidos disputados, producto de cinco victorias, dos empates y dos derrotas. Su balance es de 13 goles a favor y ocho en contra, para una diferencia de +5 que los mantiene en la pelea por los primeros lugares.

Sin embargo, existe una diferencia marcada entre sus resultados como local y visitante. En la Corregidora solamente consiguieron cuatro unidades: vencieron a Tigres, empataron con León y perdieron frente al América y Toluca. Así, 13 de sus 17 puntos llegaron fuera de casa, alrededor del 76% de su cosecha.