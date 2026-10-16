¿Dónde está Milwaukee? La ciudad cervecera donde iniciará la Serie Mundial 2026 de Grandes Ligas

Con una barrida histórica sobre los multimillonarios Dodgers, los Cerveceros de Milwaukee ganaron la Liga Nacional con un contundente 4-0 y volvieron así a la gran instancia 44 años después. Con la total misión de coronarse por encima de sus rivales que saldrán entre los Cleveland Guardians y las Tampa Bay Rays, toca conocer un poco de la ciudad que recibirá y donde se inciará la Serie Mundial 2026.

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¿Dónde queda y qué hay de interesante en Milwaukee, ciudad en la que inicia la Serie Mundial?

La ciudad de Milwaukee está considerada como el núcleo de un área importante, es la ciudad más grande y se encuentra en el sudeste del estado de Wisconsin. Se indica que está en el lado oeste del Lago de Michigan y a unos 145 kilómetros al norte de Chicago (como otra referencia). Muchos la presumen como una ciudad con una gran tradición cervecera, tiene un alto contenido cultural del medio oeste y cuenta con una arquitectura moderna frente al lago ya mencionado.

Según algunos sitios de Turismo, esta región donde comenzará la Serie Mundial 2026 tiene algunos espacios para vivir grandes experiencias:

Historic Third Ward - A este sitio se le conoce por ser un antiguo barrio de almacenes de ladrillo convertido en una zona de galerías, restaurantes, cafés y boutiques enfocados en la moda.

A este sitio se le conoce por ser un antiguo barrio de almacenes de ladrillo convertido en una zona de galerías, restaurantes, cafés y boutiques enfocados en la moda. Milwaukee Public Market - Este es un gran mercado techado precisamente en la zona del Historic Third Ward, espacio donde se presumen múltiples opciones gastronómicas, comida local y productos frescos.

Este es un gran mercado techado precisamente en la zona del Historic Third Ward, espacio donde se presumen múltiples opciones gastronómicas, comida local y productos frescos. Cervecerías Locales - Aquí se presumen espacios como el Lakefront Brewery, quienes se conocen como los herederos de la tradición cervecera alemana de la ciudad.

Aquí se presumen espacios como el Lakefront Brewery, quienes se conocen como los herederos de la tradición cervecera alemana de la ciudad. Festivales - Según algunas fuentes, Milwaukee es conocida como la ciudad de los festivales. Entre los más destacados se encuentra el Summerfest… mismo que es considerado uno de los festivales de música más grandes del mundo.

¿Quién es JoJo Romero, mexicano de Milwaukee que estará en la Serie Mundial 2026?

Confirmada la presencia de esta franquicia de Milwaukee en la Serie Mundial, también se confirma la participación de JoJo Romero. El lanzador de ascendencia mexicana fue un extraordinario relevista que contuvo todo el poderío de los Dodgers. Pese a que se enfrentó a bateadores zurdos, que pudieron causarle problemas, mantuvo sus lanzamientos y la tensión en lo más bajo. Por eso, lograron barrer a sus rivales, convertirse en campeones de la Liga Nacional y así buscar su primer título total de Grandes Ligas.