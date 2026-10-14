Milwaukee Brewers 1-0 Los Angeles Dodgers EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión del partido HOY miércoles 14 de octubre; Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de MLB con Blake Snell

Blake Snell a la lomita en modo urgencia para Los Angeles Dodgers ante los Milwaukee Brewers en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB. El cuadro californiano cayó por partida doble en patio ajeno y tiene mínimo margen de error el día de hoy ante unos Cerveceros que buscan poner aún más contra la pared a los dirigidos por Dave Roberts. Hoy, tendrán que aparecer los Ohtani, Betts, Muncy, Hernández y Freeman si no quieren complicarse aún más su pase a la Serie Mundial de este año.

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¿Dónde mirar en vivo Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers?

Podrás ver en vivo la cobertura que estamos haciendo del juego entre Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers aquí, donde te enterarás de la acción entrada por entrada, con alineaciones, marcador en directo y jugadas más emocionantes.

¿Qué pasa si Los Angeles Dodgers pierde su juego 3 vs Milwaukee Brewers?

La serie de campeonato, hoy miércoles 14 de octubre 2026, se encuentra 2 a 0 a favor de los Brewers y esta serie se juega al mejor de 7, por lo que un equipo necesita ganar 4 juegos para avanzar a la Serie Mundial 2026. Si los Dodgers pierden hoy, Brewers solo necesita ganar un juego más en la serie para alcanzar un boleto a la final de otoño.