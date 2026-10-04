El ERROR del Tala Rangel en el gol de Estados Unidos que le da la vuelta a las redes (VIDEO)

Raúl Rangel se convirtió en el villano en el primer gol de la Selección Nacional de los Estados Unidos en el partido contra su similar de México. El arquero de las Chivas del Guadalajara atacó mal un servicio potente y dejó el rebote servido en el área chica para que Julian Hall solo tuviera que dar un pase a la red.

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En la transmisión de TV Azteca Siete, tanto nuestro analista Luis García como el 'Inmortal' Jorge Campos señalaron a Rangel como factor fundamental para que México lo este perdiendo al momento: ''Podríamos responsabilizar ligeramente al Tala Rangel. '', destacó el ex ariete de la Selección Mexicana, mientras que, Campos señaló: ''Es dificil ahí la jugada, mete mal ahí el pie.''

¡Gol de Estados Unidos! El ‘Tala’ no logra quedarse con el balón y el rebote le queda a Hall, quien aprovecha para abrir el marcador. #MásAcciónMásDiversión #MexicoEstadosUnidos @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG https://t.co/6mdEJpgYG7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 4, 2026

México vs Estados Unidos por TV Azteca

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