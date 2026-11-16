Lionel Messi sigue recibiendo premios en España y muchos recuerdan diferentes momentos de su carrera. Por ejemplo, su debut no oficial con el Barcelona se dio el Estadio do Dragão, de Portugal, el cual abrió sus puertas en 2003. Desde aquella noche, quedó ligado a los primeros pasos del argentino en el futbol profesional.

Así como Messi sigue en carrera por superar en goles a Cristiano Ronaldo, el recinto donde disputó sus primeros minutos con el primer equipo del Barça tiene menos capacidad que el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Aunque hay una diferencia en cantidad de lugares a favor del recinto de México, el escenario portugués cuenta con la máxima categoría de la UEFA.

Estádio do Dragão de Porto, Portugal, donde debutó Lionel Messi con Barcelona Estádio do Dragão de Porto, Portugal, donde debutó Lionel Messi con Barcelona. (Foto: Porto.)

El día que Messi debutó en el Barcelona en un estadio emblemático

El 16 de noviembre de 2003, el FC Porto recibió al Barcelona en un amistoso que sirvió para inaugurar el Estadio do Dragão. El equipo portugués, dirigido por José Mourinho, ganó 2-0 con tantos de Derlei y Hugo Almeida, ante un conjunto catalán que presentó una alineación alternativa con varios jóvenes de La Masia.

Lionel Messi tenía 16 años y 145 días cuando Frank Rijkaard lo mandó a la cancha al minuto 74, en lugar de Fernando Navarro. El argentino jugó los últimos 16 minutos con la camiseta número 14 y tuvo una oportunidad frente al arquero Vítor Baía. Años después, recordó los nervios. “Uno siempre quiere debutar y ya se me cumplió mi sueño”, dijo.

Estádio do Dragão de Porto, Portugal, donde debutó Lionel Messi con Barcelona Estádio do Dragão de Porto, Portugal, donde debutó Lionel Messi con Barcelona. (Foto: Porto.)

Las características del estadio top en el que debutó Lionel Messi

El Estadio do Dragão está ubicado en Oporto, Portugal, y fue diseñado por el arquitecto Manuel Salgado para reemplazar al antiguo Estadio das Antas. Su inauguración se realizó el 16 de noviembre de 2003, como parte de la preparación para la Eurocopa 2004. Su techo traslúcido y la cercanía de las tribunas al campo son algunos de sus rasgos arquitectónicos.

El recinto cuenta con la categoría de Estadio Élite de la UEFA, la máxima jerarquía del organismo europeo. Esta clasificación le permite albergar finales de competiciones continentales. Por eso recibió la final de la Champions League 2020-2021 y la final de la Nations League 2019.

Estadio cuauhtémoc (TVA)

La diferencia entre el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y el Dragão de Oporto

El Estadio do Dragão tiene capacidad para 50,033 espectadores y es la casa del FC Porto. Por su parte, el Estadio Cuauhtémoc, hogar del Puebla, puede recibir a 51,726 personas. Inaugurado en 1968 y remodelado integralmente en 2015, supera al recinto portugués por 1,693 lugares.