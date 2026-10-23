Lionel Messi reflexiona en medio de los rumores del Balón de Oro: “Mi padre estaba muy ilusionado con este premio”

Así como Lionel Messi ha dejado frases célebres, en esta ocasión conmovió con un recuerdo familiar durante su visita a Oviedo, España. El capitán argentino habló sobre el valor que tenía para su padre Jorge recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Mientras Leo Messi reveló lo fuerte que fue el fallecimiento de su padre para él, también recordó cuánto insistió Jorge para que viajara a España y recibiera el galardón. El futbolista, que integra la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2026, atraviesa días de homenajes mientras se acerca la ceremonia del BdO, prevista para el 26 de octubre en Londres.

Lionel Messi recordó a su padre Jorge al ganar el Premio Princesa de Asturias

Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. Durante una entrevista en Oviedo, explicó que su padre estaba especialmente ilusionado con la distinción y que insistió para que pudiera asistir, a pesar de los compromisos que tenía con el Inter Miami.

TE PUEDE INTERESAR:



“Para ser honesto, estoy muy feliz. De hecho, mi padre estaba muy ilusionado con este premio”, expresó el argentino. También explicó que el reconocimiento iba más allá de sus logros dentro del campo y de lo conseguido como profesional.

Leo Messi conmovió a todos con lo que dijo de su padre y el premio

Messi también dejó en claro que el premio tenía un significado especial por la ilusión que despertaba en su padre. “La verdad que él estaba muy feliz con este reconocimiento, así que seguramente que también lo está disfrutando”, afirmó.

En la misma conversación, el delantero recordó los consejos que Jorge le daba durante su infancia, cuando comenzaba a desarrollar su talento con la pelota. Según contó, su padre le recomendaba seguir intentándolo sin quedarse atrapado en los errores y aprovechar cada nueva oportunidad durante un partido.

"Mi papá estaba muy ilusionado con este premio" Lionel Messi recordó a su padre al hablar del galardón Princesa de Asturias: "Él insistía mucho para venir porque va más allá de lo que hace uno adentro de la cancha". 📹 @elespanolcom — Corta (@somoscorta) October 22, 2026

La posibilidad del Balón de Oro para Messi

El recuerdo llegó pocos días antes de la gala del Balón de Oro 2026. Messi figura entre los 30 nominados al galardón que entrega France Football, después de dos años sin aparecer en la lista. Esta es su 17ª nominación y busca ampliar su histórico registro de 8 premios.

La ceremonia se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Inglaterra. Entre los favoritos aparecen Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

