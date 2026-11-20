El Porto superó la instancia de los Dieciseisavos de Final de la Copa de Portugal tras imponerse en la tanda de penales al Paredes, luego de un empate a un gol en el tiempo regular, tras un imperdonable error de Francisco Moura que pudo significar la eliminación del torneo copero del equipo de Santiago Giménez.

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El imperdonable error de Francisco Moura que casi le cuesta la eliminación al Porto

El Porto parecía que superaría los Dieciseisavos de Final de la Copa de Portugal con facilidad gracias al gol de Seko Fofana en el primer tiempo; sin embargo, en el complemento Francisco Moura marcó un inexplicable error que obligó a los Dragones a resolver el encuentro en la tanda de penales.

Erik ganó una pelota en la banda y encaró en el área sacando un disparo que atajó el portero Claudio Ramos, quien dejó el rebote sin que ningún rival estuviera cerca para presionar; sin embargo, Moura disparó a su propia portería y mandó el balón al fondo de las redes.

Este gol en propia puerta significó el empate en el partido y se mantuvo la igualada hasta el final del tiempo reglamentario obligando al tiempo extra y a la definición a través de la tanda de penales en favor del Porto.

Por su parte, Santiago Giménez ingresó de cambio en el medio tiempo y disputó el resto del partido, además de convertir el primer penal de la tanda en favor del Porto que terminó imponiéndose 3-1 desde los 11 pasos.