Hirving ‘Chucky’ Lozano no continuará con Los Angeles Galaxy y tendrá que volver al San Diego FC, luego de que el conjunto de la Galaxia rechazara la opción de compra por el jugador tras finalizar su periodo de préstamo.

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Lozano deja al Galaxy y volverá a San Diego FC tras su periodo de préstamo

Chucky Lozano no convenció a la directiva del Galaxy y tendrá que regresar a San Diego FC tras finalizar su periodo de préstamo, informó el conjunto angelino a través de sus redes sociales.

Lozano llegó al Galaxy a mitad de temporada tras no encontrar cabida en San Diego debido a diferencias con su entrenador y con el Galaxy disputó 10 partidos, convirtiendo dos goles y contribuyendo con tres asistencias.

El Chucky, de 31 años, aun tiene contrato con San Diego DC hasta diciembre del 2028; sin embargo, diferencias con su director técnico y con la directiva hacen creer que el jugador tendrá que buscar un nuevo destino para la siguiente temporada, ya sea en préstamo o en una compra.

Además del mexicano, el Galaxy también informó que rechazó la opciones de compra de Pablo Ruiz, Novak Micovic, Isaiah Parente, Tucker Lepley, Chris Rindov, Gino Vivi, Ascel Essengue y Brady Scott.