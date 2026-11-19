Los Xolos de Tijuana buscarán su pase a la Liguilla este viernes 20 de noviembre cuando se enfrenten al Atlante en partido de la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que podría representar el último encuentro de Gilberto Mora como jugador del cuadro de la frontera.

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Xolos vs Atlante podría ser el último partido de Gilberto Mora con Tijuana

Tijuana necesitará de una victoria ante los Potros de Hierro del Atlante, además de una combinación de resultados, para aspirar a colarse en la Liguilla.

Este duelo en el Estadio Caliente podría representar el último partido de Gilberto Mora como jugadores de Xolos, en caso de concretarse alguno de los rumores que ponen al juvenil mexicano en el futbol de Europa.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Necaxa vs Tijuana Gilberto Mora of Tijuana during the 16th round match between Necaxa vs (and) Tijuana as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Victoria Stadium, on November 06, 2026 in Aguascalientes, Mexico. (Alex Avalos/Alex Avalos)

Y es quien tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, Mora llamó poderosamente la atención de diversos clubes del Viejo Continente que se acercaron a su representante para preguntar por sus servicios y ha mantenido su nivel tanto en la Liga BBVA MX, como con la Selección Mexciana.

Morita debutó con los Xolos el 18 de agosto del 2024 ante Santos Laguna y desde entonces ha disputado 65 partidos entre Liga BBVA MX y Leagues Cup convirtiendo 15 goles y contribuyendo con tres asistencias.

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