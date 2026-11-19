Mientras muchos se preguntan qué necesita Chivas para quedarse con el liderato del Apertura 2026, Gabriel Milito ya prepara el último compromiso de la fase regular frente a Cruz Azul. Para ese encuentro, el entrenador argentino tomó una decisión con los 5 futbolistas que regresaron de la Selección Mexicana.

Así como Milito recibió una compleja noticia en el “Rebaño Sagrado”, también tuvo que ajustar la preparación del equipo por las convocatorias de la Fecha FIFA. El cuerpo técnico decidió darles un día más de descanso a Raúl Tala Rangel, Luis Romo, Diego Campillo, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, quienes volverán a entrenar este viernes en Verde Valle.

Gabriel Milito ya no lo contempla en Chivas, pero el equipo que lo iba a comprar no piensa pagar tanto por él (Foto: Captura de pantalla.)

¿Cuándo vuelven a entrenar los 5 seleccionados mexicanos en Chivas?

De acuerdo con lo trascendido, los 5 jugadores de Chivas que participaron con la Selección Mexicana mayor regresaron sin molestias ni lesiones, pero Milito prefirió que descansaran un día adicional antes de reincorporarse a los trabajos grupales. Los seleccionados volverán el viernes a Verde Valle.

Por otra parte, Hugo Camberos ya estuvo presente en el entrenamiento del miércoles, después de participar en la gira de la Selección Mexicana Sub-20 por Chile, donde disputó dos amistosos ante el combinado local. Así, el cuerpo técnico comienza a recuperar efectivos para el cierre del Apertura 2026.

Gabriel Milito en Chivas (Foto: X / Chivas)

Los detalles del partido entre Chivas y Cruz Azul por la Jornada 17

El Guadalajara recibirá a Cruz Azul el domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron. El encuentro comenzará a las 17:07 horas del centro de México.

El partido será determinante para la parte alta de la clasificación. Cruz Azul llega como líder con 32 puntos, mientras que América y Chivas tienen 30 unidades. Por eso, el resultado puede cambiar el orden de los primeros puestos.

chivas-gabriel-milito-posible-interes-independiente.jpg (Instagram: Liga BBVA MX)

La mala racha de Chivas ante Cruz Azul que busca cortar Milito

El entrenador argentino todavía no consigue vencer a La Máquina: registra 6 enfrentamientos sin triunfos. En ese periodo, el conjunto cementero eliminó al Guadalajara en los cuartos de final del Apertura 2025 y las semifinales del Clausura 2026.

Ahora, Milito tendrá una nueva oportunidad de romper esa racha en un partido clave que puede darle a Chivas el liderato de la fase regular y fortalecer sus aspiraciones de cara a la Liguilla.