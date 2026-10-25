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Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete vs O’Shaquie Foster EN VIVO: ver GRATIS resultado de transmisión de pelea por TV Azteca de unificación de peso súper pluma de box HOY sábado 23 de octubre; combate de boxeo online en el Frost Bank Center

Disfruta EN VIVO y GRATIS todos los detalles de la pelea entre Emanuel Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster por la unificación de peso súper pluma

vaquero navarrete oshaquie foster pelea box 24 octubre

Escrito por: Iván Vilchis

Este sábado 24 de octubre del 2026, se enfrentan Emanuel 'Vaquero' Navarrete vs O'Shaquie Foster en San Antonio, Texas. La pelea define la unificación de títulos en las 130 libras y se llevará acabo en el Frost Bank Center.

¿Dónde mirar en vivo la pelea de Vaquero Navarrete vs Shaquie Foster?

La pelea entre 'Vaquero' Navarrete vs Foster será transmitida en punto de las 23 horas tiempo del Centro de México a través de la señal del canal Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes, con la mejor cobertura de todo el equipo de Box Azteca.

Aquí puedes ver la pelea de 'Vaquero' Navarrete vs Foster GRATIS

El mexicano llega con una marca de 40 victorias, 2 derrotas, 1 empata y 1 sin decisión, con un impresionante récord de 33 nocauts. Con un total de 44 peleas, sólo dos boxeadores lo han vencido: Daniel Argueta, en sus inicios, y Denys Berinchyk, con quien perdió en 2024.

Así llegan 'Vaquero' Navarrete y Foster

El boxeador mexicano, 'Vaquero' Navarrete llega con un récord de 40-2-1 con 33 victorias por la via del nocauts. Pone sobre la mesa sus campeonatos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Durante la ceremonia de pesaje, el peleador azteca registró exactamente 130 libras.

Por otra parte, el peleador O'Shaquie llega con una marca de 25-3 y 12 victorias por nocaut, exponiendo su título de campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Superó la báscula con 129.8 libras, el norteamericano llega con un importante ritmo competitivo luego de vencer a Raymond Ford el pasado mes de mayo.

Frost Bank Center, el pabellón en el que acontece la pelea entre Vaquero Navarrete y O Shaquie Foster

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