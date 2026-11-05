Este jueves 5 de noviembre del 2026, se dio a conocer la convocatoria de Rafael Márquez para los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League entre México vs Jamaica. El entrenador llamó a 4 delanteros centros que llegan con diferentes estadisticas respecto a sus goles anotados en lo que va del año.

Los delanteros que convocó Rafa son:

Armando ‘Hormiga’ González (Olympiacos, Grecia)

Julián Quiñones (Al-Qadisiya, Arabia Saudita)

Santiago Gimenez (Porto, Portugal)

Armando León (NK Osijek, Croacia).

Los goles que han marcado los delanteros convocados por Rafa Márquez en lo que va del 2026

Los delanteros llegan con diferentes momentos, hay uno que ha marcado más goles que los tres juntos, dos llegan casi con la misma cantidad de goles anotados y solo uno registra una racha negativa de cara al arco.

Los goles que han anotado son:

Armando León, NK Osijek, 14 goles anotados.

14 goles anotados. Armando ‘Hormiga’ González , Olympiacos, 17 goles anotados.

, 17 goles anotados. Santiago Gimenez, Porto, 2 goles anotados.

2 goles anotados. Julián Quiñones, Al-Qadisiya, 40 goles anotados.

Quiñones es el delantero que llega en mejor racha. No pudo asistir en la primera convocatoria por lesión pero se espera que pueda ser el referente en el ataque.

La sorpresa es Armando León, que desde su llegada al futbol europeo registra un total de 69 juegos disputados en los que ha podido marcar 48 goles y dar cuatro asistencias.

Por su parte, Armando González ha bajado su racha goleadora y no ha recibido tantos minutos en los últimos juegos con el Olympiacos.

Por último, Santiago Gimenez llega con una racha negativa de minutos de juego y de goles anotados. El delantero espera terminar con ese mal momento.

México llega con sequía de goles de los delanteros

México ha sufrido con sus delanteros pues en la fecha FIFA de septiembre/octubre, no logró marcar ninguno de los atacante. Racha que espera cortar Rafa Márquez esta nueva convocatoria.

Los convocados por Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica

Arqueros

Raúl Rangel (Chivas)

Óscar García (León)

Álex Padilla (Athletic)

¡LOS ELEGIDOS! 📋✅



Incondicionales, estos son los 28 jugadores que nos representarán en la fecha FIFA de Noviembre 🏟️👊.

⁰#SomosRegios 🤠



*Publicidad para México* pic.twitter.com/y6ZaB5tRuT — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 6, 2026

Defensores

César Montes (Lokomotiv, Rusia)

Johan Vásquez (Genoa, Italia)

Rodrigo Huescas (Copenhague, Dinamarca)

Kevin Álvarez (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América)

Diego Campillo (Chivas)

Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul)

Mateo Chávez (AZ, Países Bajos)

Mediocampistas

Luis Romo (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Obed Vargas (Atlético de Madrid, España)

Erik Lira (Cruz Azul)

Santiago Sandoval (Chivas)

Andrés Montaño (Cruz Azul)

Álvaro Fidalgo (Betis, España)

Isaías Violante (América)

Erick Sánchez (América)

Delanteros