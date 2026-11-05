Se ha revelado la convocatoria de la Selección Mexicana de Futbol, para los compromisos venideros en contra de Jamaica, y ante la falta de triunfos en su ciclo y la ausencia de gol, ha hecho algunos cambios, destacando el llamado de Armando León, futbolista que milita en Croacia.

Rafa Márquez, quien tomó el lugar de seleccionador tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras la tercer gestión de Javier Aguirre, ha tratado de implementar una idea de trabajo, pero entre ausencias, lesiones, bajas de juego y el tiempo de adaptación y entendimiento no ha ganado al frente de la Selección Azteca.

Ahora en Cuartos de Final de Nations League está obligado a vencer en la serie, teniendo que hacer un buen papel con estos convocados en el Juego de ida en Jamaica y en el de vuelta en Monterrey; un descalabro o perder en Cuartos de Final, sería dramático y devastador para su ciclo como timonel.

Por ello se ha decidido por este grupo de jugadores intentando consolidar algunas ideas y provando otras, destacando la llegada del delantero Armando León, quien no estaba en el radar hasta hace algunas semanas.

raul-rangel-interesaria-espana-cuanto-pedira-chivas (Crédito: Instagram/@raulra_22)

Los convocados por Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica

Arqueros

Raúl Rangel (Chivas)

Óscar García (León)

Álex Padilla (Athletic)

Defensores

César Montes (Lokomotiv, Rusia)

Johan Vásquez (Genoa, Italia)

Rodrigo Huescas (Copenhague, Dinamarca)

Kevin Álvarez (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América)

Diego Campillo (Chivas)

Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul)

Mateo Chávez (AZ, Países Bajos)

Mediocampistas

Luis Romo (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Obed Vargas (Atlético de Madrid, España)

Erik Lira (Cruz Azul)

Santiago Sandoval (Chivas)

Andrés Montaño (Cruz Azul)

Álvaro Fidalgo (Betis, España)

Isaías Violante (América)

Erick Sánchez (América)

Delanteros

Alexis Vega (Toluca)

Armando ‘Hormiga’ González (Olympiacos, Grecia)

Roberto Alvarado (Chivas)

Julián Quiñones (Al-Qadisiya, Arabia Saudita)

Santiago Gimenez (Porto, Portugal)

Jesús ‘Tecatito’ Corona (Monterrey)

Armando León (NK Osijek, Croacia).

Las sorpresas en la convocatoria de México para enfrentar a Jamaica en Nations League: Henry Martín fuera; arriba León

En esta convocatoria de México, destacó línea por línea, que pese a haber expectativa por ver a Malagón de vuelta, no ha sido considerado por Rafa Márquez.

En cuanto a los defensas, se confirma que está Kevin Álvarez, jugador del América; además Jesús Orozco quien se perdió el Mundial por una lesión grave, está de vuelta para enfrentar a Jamaica.

Edson Álvarez, con nada de acción y polémicas a su alrededor no aparece en este llamado de Márquez acompañado de Andrés Guardado.

En el mediocampo, hay nueve llamados, destacando un par de futbolistas de América y dos de Cruz Azul.

Además sigue Obed Vargas recibiendo chances, cuando en el Atlético está borrado por Simeone.

Al ataque lo más importante es Armando León que viene desde Croacia a tomar parte de la Selección Mexicana, dándole una oportunidad que hasta hace unos días se venía venir.

No es llamado Henry Martín pese a sus goles recientes con el Ame.

Vuelve Julián Quiñones y Alexis Vega quien había amagado con retirarse de Selección Mexicana, sigue dentro y estará en la concentración.