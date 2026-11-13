Erik Lira no se rinde con el sueño europeo y hay nuevas noticias sobre su posible fichaje en el Mercado de Invierno

Mientras muchos se preguntan por la actualidad de Cruz Azul, uno de sus futbolistas más importantes podría protagonizar un movimiento durante el próximo mercado de transferencias. Erik Lira mantiene la intención de jugar en Europa y su entorno ya estaría buscando alternativas para concretar su salida en el invierno de 2027.

Así como Erik Lira estuvo en el radar de equipos europeos, el mediocampista mexicano volvería a tener la oportunidad de llamar la atención fuera de la Liga MX. Su convocatoria con la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League también es una vitrina para mostrar sus condiciones.

Cruz Azul, con sustituto para Erik Lira ¿Quién será el REEMPLAZO de Erik Lira en Cruz Azul para el 2027? Revelan el nombre (Instagram: Erik Lira)

Erik Lira busca salir de Cruz Azul hacia Europa

De acuerdo con los reportes, Lira y sus representantes ya estarían explorando opciones para encontrarle un destino en el Viejo Continente. Cruz Azul tendría disposición para facilitar su salida, siempre que llegue una propuesta conveniente para todas las partes.

Sin embargo, todavía no existe un club interesado confirmado ni una negociación formal anunciada. La posibilidad de concretar el traspaso dependerá de las ofertas que aparezcan durante el mercado de invierno.

cruz-azul-huiqui-dilema-erik-lira-liguilla.jpg (Instagram: Erik Lira)

En la temporada 2026-27, el mediocampista acumula 22 partidos, 2 goles, 2 asistencias y 1,759 minutos con La Máquina en todas las competencias. En la Liga MX registra 13 apariciones, 1 gol y 1 asistencia.

Erik Lira ya ha estado muy cerca de dar el salto a Europa

El futbolista de Cruz Azul, Lira, estuvo cerca de incorporarse al Mónaco durante el mercado anterior. Según lo trascendido, existió un acuerdo verbal por 8 millones de euros, más otros 3 millones en variables y un 20% de una futura venta.

Erik Lira, jugador de la Selección Nacional de México y de Cruz Azul

No obstante, la operación no llegó a la instancia de las firmas porque el equipo francés necesitaba liberar una plaza extracomunitaria en su plantilla. Por esa razón, Lira permaneció en La Máquina.

Ahora, el escenario vuelve a abrirse de cara a enero de 2027. La directiva cementera tendría disposición para negociar y Amaury García aparece como una alternativa interna para cubrir a Lira en el equipo de La Noria.