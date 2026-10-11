Carlos Rotondi señala al reemplazo de Erik Lira: Cruz Azul ya lo tiene en su plantilla

Cruz Azul se aseguró la continuidad de Erik Lira, por lo menos, hasta el final del Apertura 2026. El mediocampista estuvo muy cerca de emigrar a Europa a través del AS Mónaco, equipo que estuvo muy interesado en comprar su carta. Sin embargo, los tiempos del mercado no le permitieron al equipo francés concretar el fichaje del mexicano.

Pese al fichaje frustrado, hay altas posibilidades de que Lira abandone finalmente Cruz Azul en el próximo mercado de invierno. En este contexto, fue Carlos Rotondi quien habló sobre el presente de uno de los jugadores de la plantilla de Joel Huiqui y remarcó que puede suplantar sin problemas a Erik Lira en caso de que este abandone la institución en el futuro próximo.

Carlos Rotondi señala al posible reemplazo de Erik Lira en Cruz Azul

En declaraciones recientes, Rotondi llenó de elogios a Amaury García, uno de los futbolistas con mayor futuro dentro de la institución cementera. El futbolista argentino comparó al joven de 24 años con Erik Lira, uno de los principales referentes del equipo de Huiqui. Según Carlos, este aprovechó el tiempo para aprender y observar del capitán hasta tener varias similitudes en su juego.

“Él se ha entrenado siempre bien, ha visto cómo hacía las funciones Lira. Entonces siempre lo hacía. En la Liguilla terminó siendo lo mismo que Erik, o sea, en el juego, en las coberturas, en cómo hacía las cosas”, compartió Rotondi acerca de Amaury García y su juego.

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Rotondi destaca las cualidades de Amaury García

Rotondi resaltó las condiciones del exPumas, siendo la intensidad con la que trabaja una de sus virtudes más sobresalientes: “Un gran jugador. La verdad que sorprendió con la Liguilla que hizo, pero nosotros lo veíamos en el día a día y sabíamos lo que nos podía dar”, expresó el argentino.

“Sabemos cómo mete, así como mete en los partidos, en los entrenamientos, y lo hacía con Sepu, lo hace con el Toro Fernández. Un jugador muy aguerrido, técnicamente muy bueno”, explicó y luego agregó: “También me pone contento porque siempre entrenó al 100% y justamente lo he dicho antes, la competencia interna genera eso”.