Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Carlos Rotondi señala al reemplazo de Erik Lira: Cruz Azul ya lo tiene en su plantilla

El mediocampista argentino elogió a uno de sus compañeros y lo comparó con Erik Lira, quien podría salir a Europa en el próximo mercado

Erik Lira anotó vs América
Erik Lira anotó vs América, jornada 8 Apertura 2026|Crédito: @CruzAzul / X

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Cruz Azul se aseguró la continuidad de Erik Lira, por lo menos, hasta el final del Apertura 2026. El mediocampista estuvo muy cerca de emigrar a Europa a través del AS Mónaco, equipo que estuvo muy interesado en comprar su carta. Sin embargo, los tiempos del mercado no le permitieron al equipo francés concretar el fichaje del mexicano.

Pese al fichaje frustrado, hay altas posibilidades de que Lira abandone finalmente Cruz Azul en el próximo mercado de invierno. En este contexto, fue Carlos Rotondi quien habló sobre el presente de uno de los jugadores de la plantilla de Joel Huiqui y remarcó que puede suplantar sin problemas a Erik Lira en caso de que este abandone la institución en el futuro próximo.

Carlos Rotondi señala al posible reemplazo de Erik Lira en Cruz Azul

En declaraciones recientes, Rotondi llenó de elogios a Amaury García, uno de los futbolistas con mayor futuro dentro de la institución cementera. El futbolista argentino comparó al joven de 24 años con Erik Lira, uno de los principales referentes del equipo de Huiqui. Según Carlos, este aprovechó el tiempo para aprender y observar del capitán hasta tener varias similitudes en su juego.

Amaury García sorprende a la Liga BBVA MX al ningunear a otro equipo que no es Cruz Azul

“Él se ha entrenado siempre bien, ha visto cómo hacía las funciones Lira. Entonces siempre lo hacía. En la Liguilla terminó siendo lo mismo que Erik, o sea, en el juego, en las coberturas, en cómo hacía las cosas”, compartió Rotondi acerca de Amaury García y su juego.

TE PUEDE INTERESAR:

Rotondi destaca las cualidades de Amaury García

Rotondi resaltó las condiciones del exPumas, siendo la intensidad con la que trabaja una de sus virtudes más sobresalientes: “Un gran jugador. La verdad que sorprendió con la Liguilla que hizo, pero nosotros lo veíamos en el día a día y sabíamos lo que nos podía dar”, expresó el argentino.

“Sabemos cómo mete, así como mete en los partidos, en los entrenamientos, y lo hacía con Sepu, lo hace con el Toro Fernández. Un jugador muy aguerrido, técnicamente muy bueno”, explicó y luego agregó: “También me pone contento porque siempre entrenó al 100% y justamente lo he dicho antes, la competencia interna genera eso”.

Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Cruz Azul Erik Lira

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

BORREGOS CCM VS BURROS BLANCOS FECHA.jpg

ONEFA|Borregos CCM vs Burros Blancos

4:25 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
12 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
12 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
12 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

6:58 p. m.
12 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
12 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
13 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
13 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
13 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
14 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
14 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
15 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
15 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
15 OCT