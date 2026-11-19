Este jueves 19 de noviembre del 2026, salió una publicación de la revista GQ, una entrevista exclusiva que tuvo con Erik Lira, el mediocampistas de Cruz Azul, que por primera vez se sinceró y reveló todo su sentir luego de no concretarse su salida al Mónaco.

Erik Lira se mostró vulnerable y reveló que tras no concretarse su llegada al Mónaco, fue un golpe duro. Explicó que estaba todo listo para poder irse, tanto que ya había entregado su casa. Se encontraba de camino al aeropuerto, con sus maletas y con el plan de comer antes y posteriormente tomar el vuelo pero en el transcurso le dijeron que su fichaje se había caido.

Erik explicó que en ese momento se rompió. Una parte por no lograr concretar su salida y otra por quedarse sin casa y ya no tener “nada” en la CDMX.

“Fue un golpe duro. Bastante fuerte. No he hablado de eso en otras entrevistas. Estaba todo listo. Me quedé hasta sin casa. Porque… entregamos mi casa, comeríamos algo camino al aeropuerto para tomar el vuelo y ya iba la camioneta llena de mis maletas. Cuando me dicen… me llaman y me dicen que no se iba a hacer, me rompí, obvio por el momento, pero también por la preocupación. ¡Había entregado mi casa! Yo ya no tenía nada aquí. Literal. Nadie sabe lo que pasamos. Eran seis maletas cerradas. Es que… entregamos la casa y ya no tomamos ese vuelo. Irnos a un hotel para dormir esa noche sin saber si había disponibilidad o irnos a otro hasta encontrar habitación. Tampoco podía ser un hotel lejos, pensaba que al otro día tenía que ir a entrenar. Abrir la cajuela para buscar en qué maleta estaba lo que necesitaba, qué me pongo mañana, qué necesito pasado, qué voy a hacer… Fue bastante jodido, bastante complicado”.

Cruz Azul le permitió y le pidió a Erik tomarse el tiempo necesario para poder procesar su no llegada a Europa. El futbolista se tomó unos días en los que estuvo con sus papás pero al poco tiempo decidió volver a la Máquina para poder jugar nuevamente. Explicó que podía tirarse y esperar más tiempo pero no era la solución, prefirió seguir trabajando y mejorar para cuando llegue la oportunidad de ir a Europa.

“Cruz Azul me dijo que me tomara el tiempo que quisiera. Sabían cómo estaba de lastimado. El sueño europeo y todo eso. Me fui con mis papás. Ahí estuve. Y llamé a Cruz Azul para decirles que quería jugar el partido a los dos días. Tenía que estar ya con mis compañeros. Me insistieron que respirara, que esperara. Pero ya había recibido de mis papás el amor que tenía que recibir y debía estar. El sábado ya estaba jugando contra Santos. Es que… puedes tirarte, puedes… pero no es la solución. Al caerse lo del Mónaco pensé que siete u ocho años antes había estado sin poder caminar, lesionado, ni siquiera debutado había debutado. No podía caerme. Y debía entender, si no salí a Europa ahorita es porque debo trabajar más y llegar mejor cuando se dé”

Por último, cierra Erik mencionando dos frases que han marcado su vida y con un claro mensaje que el no ir al Mónaco no significa que no vaya a jugar en Europa y que no se va a detener hasta conseguirlo.

“Para mí, la frase es ‘el techo es muy alto’, porque hasta donde quieras vas a llegar. Después, también hay otra, ‘si lo quieres, lo creas’. Yo no sabía todo lo que conllevaba esta carrera, o jugar el Mundial, pero me la creí, acepté, trabajé. Y hoy es lo mismo. Por no haber ido al Mónaco no significa que no jugaré en Europa, no pararé hasta no conseguirlo”.

¿Por qué no llegó Erik Lira al Mónaco?

Erik Lira no llegó al AS Mónaco porque el club francés no pudo liberar a tiempo una plaza de jugador extracomunitario, condición indispensable para registrarlo en la Ligue 1.

El club ofreció disculpas publicas posteriormente y mencionó que realmente querían poder contar con él como refuerzo pero no lo lograron.