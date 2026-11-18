El boleto de la Selección Mexicana al Final Four de la Concacaf tuvo un protagonista: Erik Lira, quien es pretendido por Atlas, que estaría dispuesto a pagar una millonada. El mediocampista evitó una anotación en el encuentro de vuelta contra Jamaica, cuando el equipo de Rafael Márquez iba abajo en el marcador global, por lo que se convirtió en héroe.

El gol “cantado” que evitó Lira

La jugada ocurrió al minuto 24 en el partido de vuelta que se disputó en el Estadio BBVA de Monterrey. México, que fue comparado con España, consiguió un tiro de esquina, pero el pase de Gilberto Mora no generó peligro y Jamaica recuperó la pelota. Renaldo Cephas aprovechó los espacios, avanzó hacia el área y superó al guardameta Raúl ‘Tala’ Rangel, quien salió de su portería para intentar detener el contragolpe.

Erik Lira El mediocampista salvó al equipo de recibir gol. (Facebook: Selección Nacional de México)

Cuando el atacante caribeño parecía tener el camino libre hacia el arco, el jugador de Cruz Azul llegó a tiempo para quitarle el balón con una intervención defensiva limpia, sin falta en el área chica.

Esta acción defensiva fue importante en la serie, ya que Jamaica iba ganando la serie 3-2. La intervención del capitán impidió que los Reggae Boyz aprovecharan esa oportunidad y amoliaran la ventaja que consiguieron en Kingston.

Lira, el “hombre fuerte” de Márquez

Lira fue titular en los dos compromisos frente al conjunto caribeño y completó los 90 minutos tanto en Kingston como en Monterrey. Junto con Raúl Rangel e Israel Reyes, fue uno de los tres futbolistas del plantel que disputaron ambos encuentros.

Con este resultado, México avanzó al Final Four y enfrentará a Estados Unidos en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El triunfo ante Jamaica también aseguró el pase del combinado nacional en la fase de grupos de la Copa Oro 2027.