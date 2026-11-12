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Los partidos de la Fecha FIFA que se jugarán HOY 12 de noviembre; amistosos y Nations League

La pelota rueda alrededor del mundo con emocionantes partidos entre selecciones

2 minutos lectura
Escrito por: Francisco Fernández

La actividad de las Selecciones Nacionales comienza este jueves 12 de noviembre con partidos de la UEFA Nations League y de la Liga de Naciones de la Concacaf, además de encuentros amistosos para aprovechar el parón de las ligas en esta Fecha FIFA.

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Los partidos de Fecha FIFA de este jueves 12 de noviembre

UEFA Nations League

  • Turquía vs Bélgica
  • Inglaterra vs Croacia
  • Italia vs Francia
  • República Checa vs España
  • Armenia vs Chipre
  • Albania vs Finlandia
  • Montenegro vs Letonia
  • San Marino vs Bielorrusia

Concacaf Nations League

  • Barbados vs Guadalupe
  • Islas Caimán vs Guyana
  • Bonaire vs Cuba
  • Aruba vs Martinica
  • Antigua y Barbuda vs Trinidad y Tobago
  • Curazao vs Panamá

Eliminatorias Copa Africana de Naciones

  • Ghana vs Somalia
  • Guinea Ecuatorial vs Zimbabue
  • Madagascar vs Guinea Bisau
  • RD Cong vs Sierra Leona
  • Guinea vs Eritrea
  • Benín vs República Centroafricana
  • Camerún vs Namibia
  • Costa de Marfíl vs Gambia
  • Senegal vs Sudán

Por su parte, la Selección Mexicana tendrá que esperar hasta el próximo sábado 14 de noviembre cuando se enfrente a su similar de Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League en el Estadio Nacional de Kingston.

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