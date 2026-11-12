Los partidos de la Fecha FIFA que se jugarán HOY 12 de noviembre; amistosos y Nations League

La actividad de las Selecciones Nacionales comienza este jueves 12 de noviembre con partidos de la UEFA Nations League y de la Liga de Naciones de la Concacaf, además de encuentros amistosos para aprovechar el parón de las ligas en esta Fecha FIFA.
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Los partidos de Fecha FIFA de este jueves 12 de noviembre
UEFA Nations League
- Turquía vs Bélgica
- Inglaterra vs Croacia
- Italia vs Francia
- República Checa vs España
- Armenia vs Chipre
- Albania vs Finlandia
- Montenegro vs Letonia
- San Marino vs Bielorrusia
Concacaf Nations League
- Barbados vs Guadalupe
- Islas Caimán vs Guyana
- Bonaire vs Cuba
- Aruba vs Martinica
- Antigua y Barbuda vs Trinidad y Tobago
- Curazao vs Panamá
Eliminatorias Copa Africana de Naciones
- Ghana vs Somalia
- Guinea Ecuatorial vs Zimbabue
- Madagascar vs Guinea Bisau
- RD Cong vs Sierra Leona
- Guinea vs Eritrea
- Benín vs República Centroafricana
- Camerún vs Namibia
- Costa de Marfíl vs Gambia
- Senegal vs Sudán
Por su parte, la Selección Mexicana tendrá que esperar hasta el próximo sábado 14 de noviembre cuando se enfrente a su similar de Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League en el Estadio Nacional de Kingston.