Los partidos de la Fecha FIFA que se jugarán HOY 12 de noviembre; amistosos y Nations League

La actividad de las Selecciones Nacionales comienza este jueves 12 de noviembre con partidos de la UEFA Nations League y de la Liga de Naciones de la Concacaf, además de encuentros amistosos para aprovechar el parón de las ligas en esta Fecha FIFA.

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Los partidos de Fecha FIFA de este jueves 12 de noviembre

UEFA Nations League

Turquía vs Bélgica

Inglaterra vs Croacia

Italia vs Francia

República Checa vs España

Armenia vs Chipre

Albania vs Finlandia

Montenegro vs Letonia

San Marino vs Bielorrusia

Concacaf Nations League

Barbados vs Guadalupe

Islas Caimán vs Guyana

Bonaire vs Cuba

Aruba vs Martinica

Antigua y Barbuda vs Trinidad y Tobago

Curazao vs Panamá

Eliminatorias Copa Africana de Naciones

Ghana vs Somalia

Guinea Ecuatorial vs Zimbabue

Madagascar vs Guinea Bisau

RD Cong vs Sierra Leona

Guinea vs Eritrea

Benín vs República Centroafricana

Camerún vs Namibia

Costa de Marfíl vs Gambia

Senegal vs Sudán

Por su parte, la Selección Mexicana tendrá que esperar hasta el próximo sábado 14 de noviembre cuando se enfrente a su similar de Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League en el Estadio Nacional de Kingston.