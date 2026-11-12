Estados Unidos abandona el Mundial Sub-17: ¿Qué dice el reglamento y cómo beneficia a México?

Este jueves 12 de noviembre del 2026, la FIFA confirmó que Estados Unidos no participará en el Mundial Sub-17, decisión que tomaron como medida de seguridad por los conflictos armados en Medio Oriente.

“La FIFA ha sido informada de la decisión de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) de retirarse de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026™ . Se respetarán las normas del torneo... La FIFA entiende que la decisión de la US Soccer se tomó en vista de la actual advertencia de viaje de nivel 3 emitida por Estados Unidos"

La sanción que podría tener Estados Unidos

A pesar de que la FIFA ha declarado entender la decisión de Estados Unidos, la selección podría recibir una sanción.

Al dejar el torneo con menos de 30 días de anticipación al partido inaugural, el reglamento de la FIFA establece que los equipos serán multados con “al menos” 20,000 francos suizos, lo equivalente a 24,000 dólares. La sanción sería impuesta por el comité disciplinario de la FIFA.

De igual forma, si ya hubo ciertos gastos para cubrir la logística de la Selección de Estados Unidos o derechos comerciales, pueden solicitar que sea reembolsado.

Por otra parte, podría no recibir ninguna sanción si el organismo considera que la justificación de su ausencia está bien justificada.

Por el momento, la FIFA no ha informado si invitará a otra selección en lugar de Estados Unidos, en caso de no cambiar de selección, los equipos que iban a enfrentar al equipo de las barras y las estrellas ganaran su encuentro 3-0.

“Cuando un equipo sea sancionado con la derrota por retirada o renuncia, se entenderá que el resultado es de 3-0 a favor del equipo adversario”

The 2026 FIFA U-17 World Cup Roster is here! 🇺🇸



On to Qatar ✈️ https://t.co/v8YWjlAWN7 pic.twitter.com/lPxmi7KH13 — U.S. Soccer YNT (@USYNT) November 6, 2026

El grupo en el que estaba Estados Unidos

El torneo está programado para comenzar el próximo 19 de noviembre y concluir el 13 de diciembre. Estados Unidos se encontraba dentro del Grupo J junto con Montenegro, Chile y Argelia. Para debutar el 21 de noviembre frente al combinado montenegrino.

México se convierte en el candidato de CONCACAF de llegar más lejos

Con la ausencia de Estados Unidos, México se convierte en el equipo de Concacaf con mayor posibilidades de llegar lo más lejos posible en el torneo.

El Mundial sub-17 es uno de los torneos que ha logrado conquitar México en el pasado. Con la convocatoria que tiene la Selección, se espera que puedan competir de buena forma.