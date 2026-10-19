Estados Unidos gana 17-0 y propina la PEOR goleada en la historia de los Mundiales

Los Estados Unidos de América pegaron y pegaron fuerte en la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA sub-17 2026 que se lleva a cabo en Marruecos. El cuadro norteamericano nada más le metió 17 goles a Samoa para ponerse como líder absoluto de su sector y prácticamente sellar su pase a la siguiente ronda con todavía dos partidos por disputarse. Este resultado es histórico ya que fue la mayor goleada que se ha dado en cualquier partido de una justa mundialista ya sea varonil, femenil y de cualquier categoría.

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Nueve tantos en el primer tiempo y ocho en la parte complementaria, seis de Maddie Di María y tres puntos a la bolsa, Team USA fue un auténtico vendaval en suelo marroquí. La goleada las pone como líderes absolutas del Grupo E por encima de China, Kenia y la antes mencionada Samoa y desde ya se candidatea para llevarse el título mundial.

Amargo debut para México

Otro combinado de la Concacaf no corrió con la misma suerte, la Selección Nacional de México cayó 0-2 contra su similar de España y se complicó su pase a la siguiente ronda de la justa mundialista. Las pupilas de Miguel Ángel Gamero no pudieron imponer condiciones ante las ibéricas y se jugarán su boleto contra Chile y Australia.

Será el jueves 22 de octubre en punto de las 11:50 am cuando México se vea las caras con Chile en un partido que será vital en las aspiraciones de ambos conjuntos. Nuestro cuadro nacional tiene que sumar si o si para no jugarse la vida contra Australia en la última fecha.

