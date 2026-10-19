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Washington Commanders vs San Francisco 49ers; Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 19 de octubre, partido de la semana 6 de la NFL, marcador online

San Francisco expone su invicto en la temporada de la NFL ante un cuadro de Washington que llega con récord perdedor a suelo californiano.

San Francisco Washington

Escrito por: Erick De la Rosa

Uno de los equipos invictos en lo que va de la temporada de la NFL salta a escena en el Monday Night Football; los San Francisco 49ers. El cuadro californiano recibe en Santa Clara, California a los Washington Commanders que no la han pasado nada bien en la campaña. Brock Purdy y compañía llegan como favoritos para quedarse con el triunfo, sin embargo, el equipo de la capital de los Estados Unidos querrá dar la campanada.

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