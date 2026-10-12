¡EXPLOTÓ! Capitán de gigante de América: ''Cuando aparece un tercer equipo, todos se cagan de miedo’’

El Fluminense se ha despedido posiblemente de la lucha por el título del Brasileirao en la jornada 30, su caída por la mínima ante el Flamengo lo ha dejado lejos de los primeros dos puestos. Samuel Xavier; capitán del Flu no se quedó callado y arremetió con todo contra los directivos de la federación brasileña y los silbantes por dos jugadas específicas que pudieron haber cambiado el resultado del compromiso.

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“Parece que, cuando aparece un tercer equipo para pelear con Palmeiras y Flamengo, con todo respeto y perdón por la palabra, todos se cagan de miedo. No quieren que llegue Fluminense, no quieren que llegue Cruzeiro, no quieren que llegue Bragantino, no quieren que llegue nadie. Quieren que lleguen solo estos dos”., fue lo que dijo Xavier en entrevista post partido.

Fluminense ASSALTADO no Maracanã Até quando? E mais uma vez o Pulgar na cena do crime, passando impune. jogo de cartas marcadas, os beneficiados são sempre os mesmos. https://t.co/UtMMBxz3ii — FluResenha (@resenhaflutt) October 11, 2026

Fluminense tampoco se quedó callado

Por otro lado, el cuadro tricolor mostró su postura a través de redes sociales y señaló a los silbantes por sus decisiones: ''El Fluminense FC lamenta que, una vez más, el mayor clásico de Brasil haya sido empañado por dos errores claros de arbitraje. Todavía en el primer tiempo, el atleta Erick Pulgar, del Flamengo, golpeó la rodilla del delantero Rodrigo Castillo con la suela del botín, en una entrada violenta que puso en riesgo la integridad física del jugador tricolor.'', destaca parte del escrito.

Con este resultado, el Fluminense sigue en tercer lugar con 51 puntos, por abajo de las 63 unidades del Palmeiras y de las 64 del Flamengo. Por sí fuera poco, el Flu se verá las caras en las semifinales de la Copa Libertadores con el Palmeiras, club al que también señaló Samuel Xavier.