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Expresidente del Barcelona estalla contra Messi: ''El club está por encima suyo’’

Joan Gaspart, expresidente del cuadro blaugrana criticó ''desde el amor’’ al astro argentino tras no salir por la puerta grande del equipo que lo llevó al estrellato.

Messi Barcelona
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Lionel Messi tuvo una monumental despedida de la Selección Nacional de Argentina y cerró un capítulo en su carrera con broche de oro en su país natal. El astro argentino seguirá con la actividad a nivel clubes, sin embargo, tiene una deuda pendiente con el club que lo llevó al estrellato; el FC Barcelona y un expresidente del club ya se lo hizo saber.

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Joan Gaspart compartió su opinión en el podcaste ''Sólo para culés'' de la abrupta salida del argentino: "Como futbolista, indiscutible, el mejor jugador del mundo. Pero hay una cosa que no se tiene que olvidar: que el Barça está por encima suyo. Y que vaya con cuidado. Lo digo desde el amor histórico que tengo por un jugador que fiché cuando tenía 13 años y yo era presidente de Barça: que vaya con cuidado. Él es el mejor jugador del mundo, en parte, por el Barça", comentó el empresario español.

Un tema contractual desató todo

Cabe recordar que, Joan Laporta (hoy presidente del FC Barcelona) prometió la renovación de Messi en 2021 como parte fundamental de su plan para llegar de nuevo a la presidencia, acción que no se pudo, tras los problemas económicos que atravesó y atraviesa el club catalán.

"A mí me la pega que no haya venido al Barça a despedirse de la afición. ¡Sea quien sea presidente, que venga a despedirse del Barça!", destacó Gaspart al final de la plática. El directivo fue Presidente del FC Barcelona entre 2000 y 2003, justo la época en la que llegó Messi a la Masía.

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