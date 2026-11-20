Desde la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, se llevará a cabo el último Viernes Botanero del año; en el cierre de la fase regular del Apertura 2026, los Bravos de Juárez reciben al Atlas.

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¿Cómo llega el FC Juárez a la Jornada 17?

El conjunto fronterizo atraviesa su lapso de mayor solidez en el certamen, aunque su reacción en la recta final resultó insuficiente para aspirar a Liguilla. Ubicados en el decimoctavo puesto de la tabla general con 11 unidades (tras registrar tres triunfos, dos empates y 11 derrotas), los Bravos buscarán brindar una última satisfacción a su afición y abandonar el último sitio de la clasificación.

Pese a su posición en la tabla, la escuadra juarense acumula tres fechas consecutivas sin derrota. En sus dos presentaciones previas consiguió victorias al hilo tras imponerse 3-1 a Querétaro en condición de local y superar 0-1 al Atlético de San Luis como visitante, por lo que intentará cerrar el Apertura 2026 con su tercer resultado positivo de manera consecutiva.

¿Cómo llega el Atlas al cierre de la fase regular?

Por su parte, la escuadra tapatía arriba a Ciudad Juárez ubicada en el quinto escalón de la clasificación con 27 puntos.

Si bien los Rojinegros ya cuentan con su boleto asegurado para disputar la Liguilla, el compromiso en la frontera resulta determinante para sostener su lugar entre los cinco mejores del torneo y garantizar el cierre como locales en los cuartos de final.

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El conjunto rojinegro requiere reponerse del revés sufrido en la jornada anterior, cuando cayó 1-4 frente a Pachuca en el Estadio Jalisco.

Horario del encuentro entre Juárez vs Atlas

El compromiso entre FC Juárez y Atlas correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026 se disputará este viernes 20 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez.

El silbatazo inicial está programado en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver en vivo y gratis la transmisión de Juárez vs Atlas?

Podrás seguir las acciones completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca Deportes en televisión abierta por Azteca 7, así como en la aplicación oficial y el sitio web de Azteca Deportes.

La transmisión comenzará en punto de las 20:50 horas con toda la previa desde la frontera antes del arranque del encuentro.

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FC Juárez recibe al Atlas en duelo correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX. Los Bravos buscan cerrar el torneo con una victoria, mientras que los Rojinegros quieren sumar tres puntos para pelear por el cuarto… pic.twitter.com/dQlNZNuP49 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 20, 2026

¿En qué estadio se juega el Atlas vs Juárez?

Este partido entre Juárez vs Atlas por la jornada 17 de la Liga MX se juega en el Estadio Olímpico Benito Juárez, por lo que el equipo de la frontera será el que cuente con la ventaja de la localía.

¿Cuál es el clima para el Estadio Olímpico Benito Juárez hoy 20 de noviembre 2026?

Para esta tarde de viernes, se espera una temperatura promedio de 20 grados y una sensación térmica de 24 grados centígrados. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan contratiempos para este encuentro.