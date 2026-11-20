Mario Narro, aficionado de origen mexicano, perdió la vida luego de un altercado con otra persona en el interior del AT&T Stadium de Texas en donde presenció el partido entre los Dallas Cowboys y San Francisco 49ers el pasado domingo 15 de noviembre, informó el medio The Independent.

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Aficionados pierde la vida tras altercado en el AT&T Stadium

De acuerdo con información obtenida por el citado medio a través de las autoridades, Narro, de 36 años, se vio involucrado en un altercado con otro aficionado cerca del inicio del partido entre los Dallas Cowboys y San Francisco 49ers, del cual cayó al suelo.

A pesar del incidente, el aficionado permaneció en el estadio para presenciar el resto del partido, pero comenzó a sentirse mal tras finalizar el encuentro, por lo que uno de sus amigos solicitó la asistencia de los paramédicos del inmueble y posteriormente fue trasladado al Hospital Medical City Arlington en donde permaneció internado.

Mario Narro había asistido al AT&T Stadium para apoyar a los Dallas Coyboys Mario Narro había asistido al AT&T Stadium para apoyar a los Dallas Coyboys

Los familiares de Narro se pusieron en contacto con las autoridades el martes 17 de noviembre para denunciar lo ocurrido, pero el aficionado perdió la vida un día después, el miércoles 18 de noviembre, cerca de las 11:30 horas, de acuerdo con información de la oficina del médico forense del condado de Tarrant.

Fue hasta este viernes 20 de noviembre que se infirmó sobre el fallecimiento del aficionado y actualmente, las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento, mientras que la policía no han identificado a la persona que estuvo involucrada en el altercado con Narro.

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