La Selección Mexicana terminó sus partidos programados para el 2026, por lo que Rafa Márquez vovlerá a ver acción con México hasta 2027.

Las fechas FIFA oficiales ya están definidas, serán un total de 4 ventanas en las que México podrá convocar a todos los jugadores.

Estas fechas permiten a los equipos nacionales disputar partidos oficiales o amistosos, con liberaciones obligatorias de jugadores por parte de los clubes.

Fechas FIFA en el 2027

Las cuatro fechas FIFA en el 2027 para selecciones son:

Del 22 al 30 de marzo Del 7 al 15 de junio Del 20 de septiembre al 5 de octubre (ventana ampliada con posibilidad de hasta cuatro partidos). Del 8 al 16 de noviembre

De igual forma, México disputará la Copa Oro 2027 de la Concacaf del 19 de junio al 11 de julio de 2027, periodo que se junta con la segunda fecha FIFA del año, por lo que la Selección tendrá dos partidos amistosos previo para ponerse a punto para la competición.

La Copa Oro funciona como torneo oficial para los equipos de la confederación, con la que se busca minimizar las interrupciones en las ligas domésticas mientras se garantiza tiempo de preparación y competencia para las selecciones.

El primer rival de México en el 2027

La primera ventana de fecha FIFA del año será la de marzo, echa para la que México se enfrentará a Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf Nations League.

¡Incondicionales, vayan apartando la fecha! 🗓️



Estamos en el Final Four de la Liga de Naciones y nuestra próxima cita es en marzo de 2027 en Los Ángeles, California.

¡Allá nos vemos! 🫵🏻#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/wqrbzv9F0H — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 18, 2026

Los dirigidos por Rafa Márquez llegan como campeón defensor de la competición tras su título en 2025 y buscará avanzar a la final.

Los torneos que disputará México en el 2027

La Selección Mexicana participará en dos competiciones durante 2027. La primera es el Final Four de la Concacaf Nations League, que se jugará del 25 al 28 de marzo en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El segundo es la Copa Oro 2027, el certamen se disputará con un nuevo formato y reunirá a 16 selecciones, incluyendo un invitado de fuera de la región.