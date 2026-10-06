La frase de Hugo Sánchez que lo llevó a superar la discriminación y triunfar en Europa: “Hay que pensar y hacer cosas grandes, porque si piensas en hacer cosas grandes, vivirás para siempre”

Futbolísticamente es imposible cuestionar el legado de Hugo Sánchez a nivel internacional. Desde su crecimiento en Pumas, dejó en claro que su calidad era sobresaliente. Sin embargo, su llegada a España no funcionó conforme a lo esperado en un inicio… pero fue su mentalidad fue la que lo llevó a convertirse en el mejor futbolista mexicano de la historia. He aquí la manera de pensar del mexicano que conquistó Madrid.

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Hugo Sánchez: “Hay que pensar y hacer cosas grandes porque si piensas en hacer cosas grandes vivirás para siempre”

Los años pasan y los futbolistas mexicanos siguen viendo la figura de Hugo Sánchez a años luz de distancia. El ariete mexicano fue algo nunca antes visto para el futbol mexicano. Y aunque su talento de cara al arco era sobresaliente desde su juventud, muchos se hubieran quebrado ante el trato recibido en España. Por eso, él siempre pensó en grande para poder vivir para siempre… en el recuerdo del aficionado al futbol.

Cuando los aficionados abiertamente le llamaron indio (en forma despectiva) y que se regresara a comer frijoles a México… él simplemente persistió. Se indica que prácticamente tuvo que ir a los golpes para ser respetado en los vestuarios extranjeros, pero fue así como el Pentapichichi hizo historia en un futbol que no tenía en el radar a México ni su futbol.

Antes de que monstruos como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi llegaran a llevarse todos los récords de futbolistas extranjeros en LaLiga, un nacido en la capital mexicana era dueño de todos los registros históricos. Y sin lugar a dudas, Hugo Sánchez trascendió gracias a su forma de pensar. Nunca se cohibió, porque decidió trascender como ningún futbolista tricolor lo ha hecho a lo largo de la historia.

¿A qué se dedica actualmente Hugo Sánchez?

Aunque no se presumen tan abiertamente, probablemente tiene inversiones o negocios diversos tras convertirse en una estrella internacional, Hugo Sánchez dejó la dirección técnica en el 2021. El Apertura 2012 fue el último torneo que dirigió… a los Tuzos de Pachuca. Desde aquel año, se ha desempeñado como conductor y/o analista de futbol en cadenas de televisión abierta y privada de México. Y sigue destacando por su manera de entenderse a sí mismo, diciéndose el mejor… incluso ante la crítica que muchos le hacen por soberbio y agrandado.