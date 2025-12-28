Hugo Sánchez reaviva vieja polémica con Atlético de Madrid y recibe el peor de los castigos de su afición Colchonera

Hugo Sánchez conquistó la Copa del Rey y uno de sus cinco trofeos Pichichis como máximo goleador de LaLiga jugando para el Atlético de Madrid; sin embargo, la afición del conjunto Colchonero no lo perdona por haber cambiado de colores y enrolarse con el Real Madrid, por lo que ahora han decido borrar su historia del Estadio Metropolitano.

Hugo Sánchez será borrado del paseo de leyendas del Estadio Metropolitano

La directiva del Atlético de Madrid sometió a votación entre sus 151 mil 831 socios la elección de algunos de sus exjugadores para su permanencia o inclusión en el Paseo de Leyendas del Estadio Metropolitano.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia del nombre de Hugo Sánchez, por lo que su placa será retirada, a pesar de haber disputado cuatro temporadas en el Atlético, mismas que le sirvieron para catapultar su carrera hasta lo más alto de Europa.

Y es que la afición Colchonera no perdona que Hugo Sánchez haya cambiado de colores para trasladarse al Real Madrid, equipo en el que alcanzó la gloria con dos UEFA Europa Leagues, cinco Ligas de España y uno de los máximos anotadores de conjunto Merengue y de la Primera Española, entre otros distintivos.

La votación para elegir a los nuevos integrantes del Paseo de Leyendas del Metropolitano continuará abierta hasta el próximo 5 de enero para los socios del club y del cual saldrán 20 exjugadores para ser inmortalizados.

Además de Hugo Sánchez, también será excluido el portero Thibaut Courtois por razones similares a las del mexicano, como su salida polémica del Atleti y por su condición de jugador en activo, ya que se busca que únicamente sean incluidos futbolistas retirados.

