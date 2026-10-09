La frase de LeBron James que lo llevó del dolor a la cima de la NBA: “Tal vez mi dolor fue mi motivación”

Con 42 años a cumplir en diciembre, la figura de LeBron James sigue vigente y con mucha expectativa de lo que viene en su temporada 24 en el máximo nivel del baloncesto de la NBA. Por eso, es un perfecto momento para recordar una icónica frase que recuerda el combustible que le hacía seguir y seguir aún en momentos complicados en la duela.

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¿Por qué la frase "Tal vez mi dolor fue mi motivación" define a LeBron James?

Aunque la mayoría conoce al menos una mínima parte de lo vivido por la superestrella de la NBA en su infancia y juventud, es necesario recordar que el nacido en Ohio creció sin padre. Eso provocó que Gloria Marie James viviera momentos muy complicados para sostener a su único hijo a los 16 años, en medio de incertidumbre total y mudanzas constantes.

Incluso, ya superadas las carencias económicas gracias a su irrupción en la NBA, LeBron James se enfrentó a los constantes cuestionamientos. Ni sus títulos con los Cavs ni sus números históricos impidieron que la gente le criticara y lo pusiera a la sombra de Michael Jordan. Cada punto, volcada, asistencia o MVP eran usados para indicar que nunca será parte de los grandes.

Pero tal vez las cosas sean como reza el pensamiento popular: la gente no se da cuenta de lo que tiene… hasta que lo pierde. Y es que con 42 años es evidente que el final de la carrera del oriundo de Akron está muy cerca. Sin embargo, el hambre de más le hizo aceptar una considerable reducción de salario y buscar una gloria más con los 76ers de Philadelphia en esta temporada 2026-27.

¿Cómo luce la actualidad de LeBron James?

Aunque no se oficializó la cantidad por la que firmó con los 76ers, se indica que le pagarán 3.88 millones de dólares por año… firmando por dos temporadas. La idea es simple: buscar su quinto anillo de la NBA, resguardado y complementado por figuras de la talla de Jaylen Brown, Tyrese Maxey y Joel Embiid. Aunque la etapa con los Lakers no fue tan gloriosa como se esperaba, ahora quiere cerrar su carrera en lo más alto.