¡BOMBAZO! LeBron James firma con NUEVO equipo de la NBA; estas son las superestrellas con las que jugará

La novela finalmente terminó y LeBron James ya tendría definido su siguiente destino para continuar su carrera en la NBA tras concluir su ciclo con Los Angeles Lakers luego de ocho años de trayectoria con los angelinos en donde conquistó el campeonato del 2020 y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la liga.

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LeBron James firma con los 76ers de Philadelphia

A sus 41 años, el retiro de LeBron James de las duelas está todavía muy lejos y la estrella de la NBA firmó con los 76ers de Philadelphia para los próximos dos años, luego de terminar su estancia en Los Angeles Lakers del que salió en calidad de agente libre al finalizar su contrato.

"Pensé que había terminado cuando terminó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba algo de tiempo para realmente decidir, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido”, declaró James antes de anunciar su firma con Philadelphia. “Todavía amo de verdad este juego y tengo más que dar”, agregó.

another championship.



I believe I can help make the Philadelphia 76ers a championship team and I am so excited to energize a new fan base and start this incredible journey one last time.



Thank you LA. Miami I’ll forever love and Northeast Ohio will always home!



🙏🏾🫡👑 — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

Aunque no se han revelado los detalles del convenio, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses, James habría firmado por dos años y ocho millones de dólares, disminuyendo su sueldo considerablemente tras ganar 53 millones de dólares la temporada pasada.

Con el máximo anotador en la historia de la NBA, los Sixers de Philadelphia buscarán ganar nuevamente el título de la liga como no lo hacen desde 1983 con una plantilla que también incluye a Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown.

“Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy tan emocionado de (...) comenzar este increíble viaje una vez más”, agregó James.

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