Pumas Femenil consiguió este sábado su primera clasificación a semifinales de la Liga MX Femenil, y lo hizo con una goleada que nadie había podido propinarle a Tigres. Las universitarias ganaron 5-0 en el Estadio Universitario, remontaron el 3-2 de la ida y eliminaron a las Amazonas con un global de 7-3.

El equipo de Roberto Medina necesitaba ganar por dos goles de diferencia para avanzar, pero terminó marcando cinco. Stephanie Ribeiro fue una de las protagonistas con un doblete, en un partido en el que Tigres no encontró cómo frenar los ataques de Pumas, especialmente después del descanso.

¿Quién anotó los goles de Pumas Femenil contra Tigres?

Stephanie Ribeiro abrió el marcador al minuto 25, tras recibir un pase de Montserrat Hernández y definir dentro del área. Con ese tanto, Pumas empató la eliminatoria, aunque todavía necesitaba otro gol porque Tigres tenía a su favor la posición en la tabla.

La diferencia llegó al minuto 57. Priscila Chinchilla recibió el balón y sacó un disparo cruzado para poner el 2-0. Tigres, obligado entonces a buscar el empate, dejó espacios que las visitantes aprovecharon.

Al 66, Ribeiro apareció otra vez. Aurora Santiago rechazó un balón y la delantera estuvo atenta para convertir el tercero. Pumas anotó dos veces más en los minutos finales: el cuarto tanto llegó alrededor del 83 y María Sainz cerró la cuenta cerca del 90, con un servicio que terminó en la portería.

¿Qué récords rompió Pumas Femenil con su goleada ante Tigres?

Pumas nunca había superado los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Había participado en diez Liguillas sin conseguir el boleto a semifinales. También arrastraba una racha de ocho derrotas y un empate en sus visitas al Estadio Universitario.

Para Tigres, el golpe fue inédito. Según el registro estadístico difundido después del encuentro, nunca había perdido por cinco goles de diferencia en sus 405 partidos oficiales.

Las Amazonas habían ganado 3-2 en Ciudad Universitaria y llegaban a la vuelta con ventaja. Pumas, en cambio, estaba obligado a remontar fuera de casa. Lo consiguió con cinco goles y sin recibir ninguno, ante un rival acostumbrado a disputar las últimas rondas del campeonato.