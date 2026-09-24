De Ghana a Pumas: FIGURA de la selección ghanesa es refuerzo OFICIAL de Club Universidad Nacional

Pumas concretó un movimiento internacional en pleno Apertura 2026. Desde Ghana llegará una futbolista con experiencia en Europa y un largo recorrido con la selección de su país.

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Se trata de Portia Boakye, defensa de 37 años y capitana de la Selección de Ghana, quien reforzará a Pumas Femenil para la parte restante del campeonato.

El movimiento comenzó a tomar fuerza después de que Norma Ang Sánchez, embajadora de México en Ghana, revelara que Boakye continuaría su carrera en nuestro país. La operación todavía está a la espera del anuncio oficial por parte del conjunto universitario. Hoy 23 de septiembre se hizo totalmente oficial.

Pumas sumará así experiencia a una plantilla que todavía tiene buena parte del Apertura 2026 por delante y que busca mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Liga MX Femenil.

🇬🇭⚽️ Off to Mexico! 🇲🇽



Portia Boakye, captain and one of the leading figures of @GhanaWNT #BlackQueens, is heading to Mexico to join @PumasMXFemenil’s professional women’s team.



Portia’s arrival at a Mexican Club is another example of the bridges that can built between our two… pic.twitter.com/EpysPIEMnl — Norma Ang (@NormaAngS1) September 14, 2026

¿Quién es Portia Boakye, el nuevo fichaje de Pumas?

Boakye nació en Acra y ha construido buena parte de su carrera alrededor de la Selección de Ghana. Su experiencia la llevó incluso a portar el gafete de capitana de las Black Queens.

Aunque puede desempeñarse en diferentes zonas del campo, durante los últimos años ha jugado principalmente en labores defensivas. También cuenta con recorrido internacional a nivel de clubes.

Uno de los capítulos más importantes de su carrera llegó en Suecia, donde defendió los colores del Djurgardens IF. Posteriormente continuó su trayectoria en otros equipos antes de regresar al futbol de Ghana.

A nivel internacional ha representado durante años a las Black Queens y formó parte del equipo que consiguió el tercer lugar en la Copa Africana de Naciones Femenina de 2026, resultado que permitió a Ghana conseguir su boleto para la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

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Portia Boakye tendrá su primera experiencia en México

La llegada a Pumas significará un nuevo destino internacional para una futbolista que se encuentra en la recta final de su carrera, pero que mantiene protagonismo con su selección.

Su incorporación también le dará al conjunto universitario una alternativa con experiencia para afrontar la segunda mitad del Apertura 2026.

Boakye deberá completar los últimos pasos de su llegada antes de quedar a disposición del cuerpo técnico. Hasta el momento, Pumas no ha realizado la presentación oficial de la futbolista.