Una vez definidos los partidos de los Cuartos de Final del torneo Liga Femenil MX Apertura 2026 de la Liga MX, toca el turno de que los Tuzos del Pachuca, se enfrenten a Rayadas en la ida de esta fase, que comienza en el Estadio Hidalgo, de la ciudad de Pachuca.

🌬️ | A buscar la ventaja en nuestra casa:



¡HOY JUEGAN LAS DIOSAS DEL VIENTO! 🤍💙#PachucaRayadas pic.twitter.com/p8EhZepY88 — Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) November 11, 2026

En el papel, Rayadas llega como el equipo favorito para avanzar a la antesala de la Final, pues en el sistema de competencia luce como el mejor equipo en el GRUPO 1, logrando en total 37 puntos y va contra el cuarto mejor conjunto del GRUPO 2, que es la escuadra de Tuzos del Pachuca que sumaron en total 19 unidades, una diferencia importante, que es síntoma inequívoco de la superioridad de las Rayadas que parten como favoritas no solo a ganar este partido, sino a ganar el campeonato.

¿Cómo se definieron los partidos de Cuartos de Final en la Liga MX Femenil?

El formato es el de enfrentar al mejor de un GRUPO 1 ante el cuarto mejor del GRUPO 2, y en esa misma dinámica enfrentar al mejor del GRUPO 2 contra el cuarto mejor del GRUPO 1.

Rayadas (1A) vs Pachuca (4B).

América (1B) vs Toluca (4A).

Tigres (2A) vs Pumas (3B).

Chivas (2B) vs FC Juárez (3A).

¿A qué hora es y dónde se verá el partido de Pachuca ante Rayadas de la Liga MX Femenil?

El partido de la Liguilla entre Pachuca y Rayadas, dará comienzo en punto de las 21:00 horas, y lo podrás ver por plataformas de pago.

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Este será su primer partido esta temporada, debido a que el formato de este torneo no enfrentó a Pachuca ante Rayadas.