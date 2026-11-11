Robert Sánchez, arquero internacional español que pertenece al Chelsea, sobrevivió a un peligroso accidente automovilístico cuando a más de 100 kilómetros por hora, chocó a bordo de un Ferrari valuado en casi 7 millones y medio de pesos.

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Robert Sánchez, ahora prestado al Como, tuvo este peligroso percance en un Ferrari 488 Challenge, en un acto difícil de creer, pues de acuerdo a los primeros reportes, aprovechó la Fecha FIFA y esa pausa para viajar de Italia a Alemania y tener una experiencia de alta velocidad.

Y es que el percance sucedió en el mítico circuito alemán de Nürburgring, donde las principales categorías del automóvilismo han tenido carrera históricas.

Ahí, Robert Sánchez habría perdido el control del bólido y a 112 kilómetros por hora se estrelló en una barrera de contención, logrando pese a los daños, la velocidad y el impacto, salir ileso sin que se reporten consecuencias en su salud.

¿Robert Sánchez debió haber estado corriendo un Ferrari en un circuito de carreras?

Sánchez, de 28 años de edad y de una estatura de 1.97 ahora se encuentra en la polémica, debido a la información que ha circulado, siendo señalado por el hecho de haber dejado la ciudad para viajar a otro país para correr en en auto considerado de carreras.

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Hay quienes reconocen que si quiso tener la experiencia, lo realizó en un entorno al menos seguro, con la vigilancia, protocolos y nivel de seguridad en el que no se pone en riesgo a inocentes.

¿Por qué no le pasó nada a Robert Sánchez, pese al terrorífico accidente en un Ferrari a más de 100 kilómetros por hora?

Robert Sánchez es reportado sano y salvo de ese percance en un Ferrari, pero quizás se debería a que esta clase de autos deportivos de alta gama, desarrollan en su ingienería sistemas de seguridad de primer nivel.

Pese al riesgo que implica ir a altas velocidades, un impacto no podría significar la muerte, pues la carrocería y la construcción están hechas para reducir los daños fatales.

La Federación Internacional del Automóvil, muchas ocasiones reitera que en los autos de carreras, como los de Fórmula Uno, desarrollan sistemas de seguridad y eventualmente los transmiten a los autos deportivos de calle y a los autos comerciales más convencionales.

Este podría ser el caso por el cual Robert Sánchez salió por su propio pie de algo que pudo tener graves consecuencias.