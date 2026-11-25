El PSG, que llega como campeón de Champions League y ubicado en el tercer sitio de la tabla general de la competencia, enfrenta a la Roma que busca fortalecerse en el Parque de los Príncipes y anotarse una victoria importante en contra del favorito PSG.

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El cuadro de la Roma está instalado en el sitio 16 del torneo europeo luego de tener dos victorias, un empate y dos derrotas y ahora está ubicado en la zona de los equipos que buscan un lugar para meterse a Octavos de Final, aunque una victoria casi lo podría ubicar entre los equipos con chance de entrar directo,

El partido de Champions tiene a la Roma con 34 por ciento de posibilidad des de victoria, ante un 27 por ciento de un posible empate y un 39 por criente de victoria de los parisinos.