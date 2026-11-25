Barcelona visita al Sabah, en juego de la Fase de Liga de la Champions League, cuando le toca viajar a 3,900 kilómetros, unas 4 horas de vuelo hacia Baku, para este enfrentamiento.

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Barcelona parte como claro favorito a la victoria ante un cuadro del cual se sabe y se conoce poco, pero que hará hasta lo máximo para resistir en la cancha del Estadio Olímpico Local.

Para la afición local no deja de ser una noche especial, por tener en casa a uno de los equipos más afamados del mundo y que con sus estrellas buscan ganar en ese recóndito sitio en Azerbayan.

La estadística que coloca a Sabah, derrotado por el Barcelona

En la previa, aparece una estadística demoledora para el Sabah y es que el Barcelona parte con un 91 por ciento de probabilidades de salir con la victoria.

Aparece un 6 por ciento de chances de empate y solo un tres por ciento en la probablidad de que el local pueda obtener los tres puntos en este encuentro.

¿Cómo marchan los equipos Sabah y Barcelona en la temporada de la Champions League?

Barcelona está en el octavo sitio de esta tabla general en la Champions League, sumando nueve puntos luego de tres victorias y una derrota. Buscan con este compromiso sumar y escalar posiciones en la campaña.

El Sabah está en el escalón 30 de 36, con tres puntos luego de un triunfo y tres derrotas. Están a solo un punto de luego poder pelear por clasificatorio a eliminatorias y alcanzar un lugar en los Octavos de Final del torneo.

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