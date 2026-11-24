El jugador inglés Jude Bellingham ha marcado el gol de la jornada en la Champions League y quizás el mejor gol del año en la competencia europea, cuando corriendo el minuto 60, el 5 del Real Madrid le anotó al PSV Eindhoven en una jugada de lujo, picardía, visión y descaro, demostrando porque es uno de los mejores en el mundo.

EL GOLAZO HISTÓRICO DE JUDE BELLINGHAM DESDE LA GRADA.



EL MEJOR MEDIOCAMPISTA DEL PLANETA.



QUÉ OBRA DE ARTE 😍 pic.twitter.com/MHIsd12lxk — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 24, 2026

Cuando el Madrid estaba empatando 1-1 contra el PSV, vino Jude Bellingham a marcar un gol digno de Champions League, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales por la ejecución, pero sobre todo por la muestra superlativa de técnica.

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Cuando la jugada no era una acción clara de gol, fue cuando Bellingham, que usa el 5 que alguna vez fue de Zidane en la cancha, se le ocurrió otra alternativa.

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Así fue el GOLAZO de Bellingham con el Real Madrid en el partido en contra del PSV en la Champions League

En una jugada en la que Mbappé buscó el esférico y el defensa apenas logró rebotar el balón, el mismo le cayó a Jude Bellingham, a un par de metros de la media luna del área del PSV.

Entonces Jude, levantó el balón de las estrellas, luego dominó con el pie derecho, pero levantando un poco el esférico con la clara intención de poder pegarle de aire, por lo que con el tiempo y espacio, soltó un zapatazo de volea usando entre el empeine y la parte externa.

Golazo Jude Bellingham Real Madrid PSV (real madrid)

Con ese tipo de contacto, apenas cacheteando el balón, iba a elevarse e iba a alejarse en un efecto por el tipo de golpeo preciso del jugador inglés.

Y fue precisamente lo que ocurrió, el portero del PSV, Matej Kovar no alcanzó el balón por la sorpresa del tiro, pero sobre todo por el efecto rotatorio y la caída.

Bellingham levantó al Bernabeú y no hay quien no esté hablando de ese gol de Jude en casa ante el PSV en el que podría meterse como candidato a gol del año en la Champions o inclusive podría estar en la lista del Premio Puskás.

VIDEO DEL GOL DE JUDE BELLINGHAM CON EL REAL MADRID ANTE EL PSV EINDHOVEN

Aquí puedes ver el golazo de Jude Bellingham con los merengues, enfrentando al PSV en la Champions.