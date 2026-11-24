El torneo más importante de clubes a nivel mundial es un pretexto perfecto para comprarte uno de los jerseys históricos que puedes encontrar en la red. Obviamente dependerá de tu simpatía por algún club de Europa, pero si no estás seguro… prueba con estas 5 opciones de jerseys históricos de distintos clubes destacados en las actividades de la Champions League.

¿Por qué deberías comprar jerseys históricos de la Champions League?

Aunque evidentemente el gastar para conseguir las playeras que salen año con año es una excelente opción, los jerseys históricos tienen un “aura” distinta. Por ello, estas son 5 opciones que son legendarias en toda la extensión de la palabra. Disfruta de tu jersey de Champions League, vistiendo la piel que leyendas del futbol internacional usaron en su mejor momento. Todo esto por recomendación de la IA de Google.

¿Cuáles son los mejores jerseys históricos de la Champions League?

1.- Jersey Bayern Múnich 2000/2001 Local - Esta playera cuenta con un diseño en color rojo con vivos negros, misma que recuerda a la época dorada donde Oliver Kahn era el arquero emblea de los alemanes. Con este jersey, los bávaros rompieron 25 años de sequía en Champions League, pues vencieron en penales al Valencia.

2.- Liverpool FC 2005 CL Final Istanbul Home Long Sleeve - Esta segunda propuesta pertenece a aquella final donde le dieron vuelta a un 3-0 ante Milán, situación que se considera el momento más grande en la historia de finales europeas. El modelo incluye el bordado dorado conmemorativo de Istanbul 2005 y las 5 estrellas debajo del escudo.

3.- Camiseta Real Madrid Retro 2001/02 Local Zidane #5 - El modelo presenta un blanco puro sin patrocinadores frontales, en manga larga y con detalles minimalistas de la marca alemana que los vestía. Y en cuanto a lo épico, es la que usó el francés en aquella ocasión que metió un golazo de volea para darle la novena a los merengues.

4.- Jersey Retro AC Milán 2006/07 Visitante Kaka’ #22 - Es de la época donde el brasileño dominó los reflectores del mundo, jugando junto a Pirlo e Inzaghi. Se considera la camiseta blanca de la suerte, misma con la que los rossoneri conquistaron la séptima Orejona ante Liverpool.

5.- Jersey FC Barcelona 2009-10 Local #10 Messi - Esta playera recuerda el dominio que presentó el Barcelona en España y donde consiguió la Champions League con Josep Guardiola. El jersey cuenta con las franjas blaugrana tradicionales, con el UNICEF delante y el cuello amarillo en V.