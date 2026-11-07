¡DE TOLUCA A LA GLORIA! Leyenda escarlata consigue un ascenso como entrenador

Paulo da Silva hizo historia en su trayectoria deportiva, esta vez desde el banquillo. La leyenda de Toluca, que este fin de semana se medirá ante Rayados, consiguió que Atlántida Sport Club subiera a la División Intermedia de Paraguay para la temporada 2027, después de una campaña que terminó con una victoria por 3-0 ante Presidente Hayes.

El logro tiene un significado especial para el antiguo capitán de la selección paraguaya, que recientemente se midió contra México, pues Atlántida representa el principio y el final de su carrera dentro de las canchas. El exdefensor comenzó su formación futbolística en esa institución y disputó ahí su último partido profesional, en octubre de 2024. Ahora consiguió un objetivo deportivo desde una función diferente.

Paulo Da Silva Da Silva ascendió al equipo de sus amores en Paraguay. (Sitio web: Wikipedia)

El equipo de la leyenda del Toluca

El sábado 31 de octubre, Atlántida disputó la última jornada del campeonato de la Primera B paraguaya frente a Presidente Hayes. El conjunto dirigido por Da Silva ganó 3-0 en el Complejo Oceánico y aseguró el subcampeonato de la competencia.

La victoria permitió que el equipo terminara el certamen con 64 puntos y una ventaja de una unidad sobre River Plate, que ocupó el tercer puesto con 63.

Paulo, de técnico a entrenador

En octubre de 2024, a los 44 años, Paulo disputó su último encuentro con Atlántida Sport Club, institución donde inició su formación en 1995. Su despedida puso fin a una trayectoria de 29 años como futbolista profesional.

Aunque inicialmente no tenía entre sus planes dedicarse a la dirección técnica, las circunstancias del club lo llevaron a asumir esa responsabilidad. Su primera experiencia al frente del conjunto paraguayo le permitió conocer otra faceta del futbol. En 2026 prolongó su contrato al mando de Atlántida, con el objetivo de llevarlo a una categoría superior.

Los números de Paulo como futbolista

Da Silva Disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 con la selección de Paraguay, además de formar parte del equipo que alcanzó los cuartos de final en la edición sudafricana Su paso por el futbol mexicano también dejó resultados importantes.

El defensor llegó a Toluca en 2003 y permaneció hasta 2009, antes de continuar su carrera en Inglaterra con Sunderland y posteriormente en España con Real Zaragoza. En 2012 regresó a México para jugar con Pachuca y después volvió al conjunto mexiquense, donde permaneció hasta 2017.