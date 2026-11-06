Toluca vs Rayados de Monterrey: Cómo ver el partido en el Estadio Nemesio Díez, precio de los boletos

Deportivo Toluca FC recibe a Rayados de Monterrey en busca de subir escalones en la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX. El duelo, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026, le da la posibilidad a los fanáticos de verlo en el Estadio Nemesio Diez con boletos que tienen precios de todo tipo.

El juego entre Toluca y Monterrey revive lo que fue la final de la Leagues Cup 2026 y ahora tiene la inmensa importancia para la tabla de posiciones de la fase regular, en la pelea por ingresar a la Liguilla de este Apertura 2026. Los fanáticos pueden asistir al cotejo abonando su boleto con precios que van desde 830 a 1,440 pesos mexicanos.

Toluca Tijuana

Precio de los boletos para ver el partido de Toluca contra Monterrey

Plateas 1er y 2do nivel: $1,440

$1,440 Escarlata: $1,141

$1,141 Preferente 1er nivel: $1,141

$1,141 Preferente 2do nivel: $1,014

$1,014 General 1er nivel: $880

$880 General 2do Niv: $830 (más barato).

$830 (más barato). Sección preferente y VID Eurus: Agotadas (solo disponibles en “venta entre fans”)

Boletomovil Toluca vs Rayados de Monterrey (Foto: Boletomovil.com)

Cómo comprar los boletos para ver Toluca vs. Rayados de Monterrey

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Precio de reventa de entradas

Boletomovil también cuenta con una opción llamada “venta entre fans” dentro del mismo apartado y siguiendo los mismos pasos que indicamos para adquirir tus boletos directamente. Los precios hasta este viernes 6 de noviembre por la tarde iban desde 721 pesos a 5 mil 34 pesos (5,034 MXN). Sin embargo, la disponibilidad puede ir variando.

juegos-rayados-monterrey-cierre-apertura-2026-noviembre Crédito: Instagram/@rayados

Toluca vs. Rayados: detalles del partido