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Toluca vs Rayados de Monterrey: Cómo ver el partido en el Estadio Nemesio Díez, precio de los boletos

Deportivo Toluca FC y los Rayados de Monterrey se enfrentan en un partidazo, con valor de entradas disponibles

2 minutos lectura
Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Deportivo Toluca FC recibe a Rayados de Monterrey en busca de subir escalones en la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX. El duelo, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026, le da la posibilidad a los fanáticos de verlo en el Estadio Nemesio Diez con boletos que tienen precios de todo tipo.

El juego entre Toluca y Monterrey revive lo que fue la final de la Leagues Cup 2026 y ahora tiene la inmensa importancia para la tabla de posiciones de la fase regular, en la pelea por ingresar a la Liguilla de este Apertura 2026. Los fanáticos pueden asistir al cotejo abonando su boleto con precios que van desde 830 a 1,440 pesos mexicanos.

Toluca Tijuana
Toluca Tijuana

Precio de los boletos para ver el partido de Toluca contra Monterrey

  • Plateas 1er y 2do nivel: $1,440
  • Escarlata: $1,141
  • Preferente 1er nivel: $1,141
  • Preferente 2do nivel: $1,014
  • General 1er nivel: $880
  • General 2do Niv: $830 (más barato).
  • Sección preferente y VID Eurus: Agotadas (solo disponibles en “venta entre fans”)
Boletomovil Toluca vs Rayados de Monterrey
Boletomovil Toluca vs Rayados de Monterrey (Foto: Boletomovil.com)

Cómo comprar los boletos para ver Toluca vs. Rayados de Monterrey

  • Ingresar al sitio oficial de Toluca
  • Puedes ingresar directo a la sección de boletos desde aquí
  • Toca “Adquiere tus entradas aquí”
  • Selecciona el evento Toluca vs. Monterrey en Boletomovil.com
  • Seleccionar Comprar boletos
  • Escoger cantidad de boletos
  • Seleccionar la zona
  • Escoger asiento
  • Ingresar número de teléfono
  • Ingresar código que te llega por WhatsApp
  • Finalizar la compra.

Precio de reventa de entradas

Boletomovil también cuenta con una opción llamada “venta entre fans” dentro del mismo apartado y siguiendo los mismos pasos que indicamos para adquirir tus boletos directamente. Los precios hasta este viernes 6 de noviembre por la tarde iban desde 721 pesos a 5 mil 34 pesos (5,034 MXN). Sin embargo, la disponibilidad puede ir variando.

Los juegos que tendrá Rayados de Monterrey en el cierre del Apertura 2026 durante el mes de noviembre.
juegos-rayados-monterrey-cierre-apertura-2026-noviembre Crédito: Instagram/@rayados

Toluca vs. Rayados: detalles del partido

  • Posiciones: Toluca 5º (24 puntos) y Rayados de Monterrey 9º (21 puntos).
  • Últimos 5 partidos: Toluca 4 empates y 1 derrota; Rayados 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.
  • Entrenador: Antonio “Turco” Mohamed en Toluca y Matías Almeyda en Rayados.
  • Fecha y hora: Sábado 7 de noviembre de 2026, en punto de las 7:00 PM (tiempo del Centro de México).
  • Lugar: Estadio Nemesio Díez (La Bombonera); Estado de México.
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