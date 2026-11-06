Toluca vs Rayados de Monterrey: Cómo ver el partido en el Estadio Nemesio Díez, precio de los boletos

Deportivo Toluca FC recibe a Rayados de Monterrey en busca de subir escalones en la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX. El duelo, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026, le da la posibilidad a los fanáticos de verlo en el Estadio Nemesio Diez con boletos que tienen precios de todo tipo.
El juego entre Toluca y Monterrey revive lo que fue la final de la Leagues Cup 2026 y ahora tiene la inmensa importancia para la tabla de posiciones de la fase regular, en la pelea por ingresar a la Liguilla de este Apertura 2026. Los fanáticos pueden asistir al cotejo abonando su boleto con precios que van desde 830 a 1,440 pesos mexicanos.
Precio de los boletos para ver el partido de Toluca contra Monterrey
- Plateas 1er y 2do nivel: $1,440
- Escarlata: $1,141
- Preferente 1er nivel: $1,141
- Preferente 2do nivel: $1,014
- General 1er nivel: $880
- General 2do Niv: $830 (más barato).
- Sección preferente y VID Eurus: Agotadas (solo disponibles en “venta entre fans”)
Cómo comprar los boletos para ver Toluca vs. Rayados de Monterrey
- Ingresar al sitio oficial de Toluca
- Puedes ingresar directo a la sección de boletos desde aquí
- Toca “Adquiere tus entradas aquí”
- Selecciona el evento Toluca vs. Monterrey en Boletomovil.com
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- Finalizar la compra.
Precio de reventa de entradas
Boletomovil también cuenta con una opción llamada “venta entre fans” dentro del mismo apartado y siguiendo los mismos pasos que indicamos para adquirir tus boletos directamente. Los precios hasta este viernes 6 de noviembre por la tarde iban desde 721 pesos a 5 mil 34 pesos (5,034 MXN). Sin embargo, la disponibilidad puede ir variando.
Toluca vs. Rayados: detalles del partido
- Posiciones: Toluca 5º (24 puntos) y Rayados de Monterrey 9º (21 puntos).
- Últimos 5 partidos: Toluca 4 empates y 1 derrota; Rayados 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.
- Entrenador: Antonio “Turco” Mohamed en Toluca y Matías Almeyda en Rayados.
- Fecha y hora: Sábado 7 de noviembre de 2026, en punto de las 7:00 PM (tiempo del Centro de México).
- Lugar: Estadio Nemesio Díez (La Bombonera); Estado de México.