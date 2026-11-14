Efraín Juárez brilla en Hungría mientras Pumas enfrenta un panorama complicado en el Apertura 2026

El paso de Efraín Juárez en Europa contrasta con el momento que atraviesa Pumas en la Liga BBVA MX. El entrenador dirige al Győri ETO FC, equipo que se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la liga húngara, mientras el club universitario necesita una combinación de resultados para avanzar a la Liguilla tras empatar contra América.

En el Clausura 2026, Juárez consiguió 36 puntos en la fase regular y llevó al equipo hasta la final contra Cruz Azul. Meses después, su nuevo proyecto europeo consiguió colocarse entre los aspirantes al título local, aunque fue eliminado en competencias continentales.

Efraín Juárez El entrenador tiene a su equipo a un punto del líder. (Instagram: @coach.efrainjuarez)

Así le va a Juárez en Hungría

Durante septiembre, el equipo dirigido por el mexicano alcanzó el segundo puesto de la clasificación después de ocho jornadas, con 15 unidades. Sin embargo, el empate 1-1 contra el Nyíregyháza Spartacus modificó nuevamente la clasificación. El equipo de Juárez llegó a 23 puntos, pero el Puskás Akadémia consiguió una victoria ante Kisvárda y lo superó con 24 unidades.

El técnico tiene al Győri ETO entre los candidatos al campeonato, mientras la UNAM necesita una combinación de resultados para avanzar

Durante esta Fecha FIFA, el Győri ETO aparece en el tercer puesto, con la misma cantidad de puntos que el Ferencváros, mientras el líder está a una unidad de ventaja. El siguiente compromiso representa una prueba importante para el proyecto del entrenador mexicano.

El sábado 21 de noviembre, el Győri ETO visitará al Ferencváros en la jornada 14 de la OTP Bank Liga. El encuentro se disputará en la Groupama Aréna de Budapest y puede modificar la disputa por la cima, pues ambos clubes llegan con 23 unidades.

En este lugar se ubica Pumas

El conjunto universitario se ubica en el puesto 11, fuera de puestos de Liguilla. Por ello, el conjunto universitario deberá derrotar a Rayados de Monterrey en la jornada 17, pero no solo eso, ya que depende de otros resultados: