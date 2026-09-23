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Mientras Pumas está fuera de Liguilla, Efraín Juárez conquista Hungría con su nuevo equipo

El conjunto universitario se ubica en la parte baja de la tabla, mientras su exentrenador la rompe en su nuevo club

Mientras Pumas está fuera de Liguilla, Efraín Juárez conquista Hungría con su nuevo equipo
Mientras Pumas está fuera de Liguilla, Efraín Juárez conquista Hungría con su nuevo equipo|Pumas MX y ETO FC

Escrito por: José Alejandro | DR

Pumas no la pasa nada bien en este Apertura 2026, pues tras 9 jornadas se ubican en el lugar 12 de la tabla general, fuera de los puestos de Liguilla. Ello después de la salida de Efraín Juárez, quien fracasó con su nuevo equipo en competencias europeas. No obstante, el entrenador conquista Hungría.

Juárez, quien reveló a Azteca Deportes el motivo de su salida de la UNAM, y el Győri ETO son líderes de la liga de Hungría, pues en 8 jornadas suman 15 puntos, los mismos que Puskás Akadémia aunque el conjunto del ex de Pumas tiene mejor diferencia de goles.

Pumas Efraín Juárez
Juárez y el Győri ETO son líderes de la liga de Hungría.|ETO FC

Juárez, del olvido a ser líder

El entrenador mexicano vive un inicio destacado en la liga de Hungría al frente del Győri ETO. Después de ocho jornadas, el equipo suma 15 puntos, producto de 4 victorias, 3 empates y 1 derrota, registro que lo mantiene en la parte alta de la clasificación.

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Los triunfos de Efraín fueron ante Nyíregyháza (4-0), Zalaegerszegi (3-0), Kispest Honvéd (3-2) y MTK Budapest (2-1). Además, empató frente a Vasas (2-2), Debreceni (1-1) y Kisvárda (1-1). Mientras que su único descalabro fue contra el Ferencváros (0-3).

El principal tropiezo del mexicano ocurrió fuera de la liga, pues el Győri ETO quedó eliminado de la Champions League en la ronda previa ante Víkingur Reykjavík y después cayó ante Riga en la clasificación de la Conference League.

El presente de Pumas

Con Esteban Solari, el conjunto universitario no levanta, pues se ubica en el lugar 12 del Apertura 2026 con 12 puntos, producto de 3 partidos ganados, 3 empatados y 3 derrotas. El próximo partido de la UNAM será ante Atlético San Luis en CU.

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