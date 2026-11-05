El futbol español se une para despedir a Jesús de Miguel: las imágenes de un funeral marcado por el dolor

El video del momento exacto de la colisión entre Jesús de Miguel Alameda y Jesús Owono impactó a los fanáticos del futbol. Sin embargo, la noticia de su muerte fue lo que paralizó al planeta entero. Este jueves 5 de noviembre se llevó a cabo el funeral del delantero en Navahermosa, Toledo, donde el futbol español se reunió para darle el último adiós.

Así como muchos se preguntan qué puede pasar con Owono, el mundo del futbol se concentró en acompañar a los seres queridos de Jesús de Miguel. La parroquia de San Miguel Arcángel recibió a numerosas personalidades y vecinos del municipio, mientras cientos de personas permanecieron afuera por falta de espacio.

Funeral de Jesús de Miguel Alameda Funeral de Jesús de Miguel Alameda. (Foto: REUTERS)

Principales asistentes y detalles del funeral de Jesús de Miguel Alameda

Los restos del futbolista llegaron a primera hora al tanatorio municipal. Desde allí, una comitiva acompañó el féretro hasta la parroquia de San Miguel Arcángel, en un recorrido marcado por las lágrimas y el cariño de los habitantes de Navahermosa, localidad vinculada a su infancia.

Entre los asistentes estuvieron Florentino Pérez, presidente del Real Madrid; Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid; Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), y Luis de la Fuente, seleccionador nacional. También acudieron Milagros Tolón, José Antonio Camacho y David Aganzo, presidente de la AFE.

Funeral de Jesús de Miguel Alameda Funeral de Jesús de Miguel Alameda. (Foto: REUTERS)

Las plantillas masculina y femenina del Tenerife estuvieron presentes, al igual que una delegación del Castellón, antiguo equipo de De Miguel.

Testimonios de directivos del futbol español sobre Jesús de Miguel Alameda

David Aganzo pidió que el futbol español mostrara su solidaridad con la familia y planteó la posibilidad de suspender la jornada. “El mayor cariño que le podemos dar es una jornada de luto. Hay tiempo de sobra para poder competir”, expresó.

Por su parte, Luis de la Fuente transmitió sus condolencias y destacó la unión del futbol en un momento de dolor. Rafael Louzán también acompañó a los familiares y señaló que la tragedia debe impulsar mejoras en la prevención y en la disponibilidad de los servicios médicos necesarios.

Funeral de Jesús de Miguel Alameda Funeral de Jesús de Miguel Alameda. (Foto: REUTERS)

El caso del fallecimiento de Jesús de Miguel: resumen en 3 items