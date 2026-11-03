Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

VIDEO: momento exacto de la colisión entre Jesús de Miguel y Jesús Owono que terminó en el fallecimiento de Alameda

El impacto ocurrió durante el tiempo añadido del Tenerife vs FC Andorra y provocó la suspensión del encuentro

VIDEO: momento exacto de la colisión entre Jesús de Miguel y Jesús Owono que terminó en el fallecimiento de Alameda
VIDEO: momento exacto de la colisión entre Jesús de Miguel y Jesús Owono que terminó en el fallecimiento de Alameda|Captura de pantalla

El fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, conmocionó al futbol español este martes 3 de noviembre de 2026. El atacante de 30 años sufrió un fuerte impacto contra el guardameta Jesús Owono durante el partido frente al FC Andorra que quedó grabado en un video, hecho que provocó que el árbitro suspendiera el partido.

El incidente quedó registrado en imágenes que muestran el momento en que ambos futbolistas chocaron durante una disputa por el balón. De Miguel cayó al césped y perdió el conocimiento, mientras que el arquero rival se fue expulsado por el rodillazo en el pecho del español.

Video fallecimiento Alameda
El atacante de 30 años sufrió un fuerte impacto contra el guardameta Jesús Owono.|Captura de pantalla

Los servicios médicos trasladaron al jugador en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, el CD Tenerife confirmó su fallecimiento mediante un comunicado oficial publicado durante la mañana del 3 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR:

Así fue el choque que provocó la muerte de Alameda

El choque ocurrió durante el tiempo añadido del encuentro disputado el lunes 2 de noviembre. Jesús de Miguel buscaba avanzar con el balón cuando el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, salió de su área para disputar la jugada. El portero impactó con la rodilla al delantero, quien cayó inconsciente sobre el terreno de juego.

Los futbolistas de ambos equipos reaccionaron de inmediato y solicitaron el ingreso de los servicios médicos, que atendieron al atacante sobre el césped y posteriormente lo retiraron en camilla para trasladarlo en ambulancia al hospital.

La suspensión del partido después de la colisión de Alameda

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández detuvo el partido en el minuto 96 para permitir la atención médica. De acuerdo con el acta arbitral, el colegiado se retiró a los vestuarios ante la gravedad de la situación y consultó con los capitanes y delegados de ambos equipos.

Los representantes de ambos clubes comunicaron que no estaban con ánimo de continuar, por lo que acordaron suspender definitivamente el compromiso. La suspensión ocurrió después de que las asistencias retiraran al delantero en camilla para trasladarlo al hospital.

Tags relacionados
ES TENDENCIA Futbol internacional

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
4 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
4 NOV
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
5 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
5 NOV
DEPORTV.jpg

Deportv

12:55 p. m.
6 NOV
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
6 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
6 NOV
ONEFA GDL VS CCM FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos GDL vs Borregos CCM

12:50 p. m.
7 NOV
TIGRES VS CRUZ AZUL LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Cruz Azul Live Previo

3:55 p. m.
7 NOV
TIGRES VS CRUZ AZUL FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Cruz Azul EN VIVO

4:49 p. m.
7 NOV
CORINTHIANS VS MIRASSOL EN VIVO (1).jpg

Brasileirao| ⁠Corinthians vs Mirassol

8:55 p. m.
7 NOV
CANELO VS MBILLI EN VIVO .jpeg

Box Azteca | Canelo Álvarez vs Christian Mbilli Repetición

11:31 p. m.
7 NOV
DEPORTV.jpg

Deportv

12:55 p. m.
9 NOV