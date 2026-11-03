VIDEO: momento exacto de la colisión entre Jesús de Miguel y Jesús Owono que terminó en el fallecimiento de Alameda

El fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, conmocionó al futbol español este martes 3 de noviembre de 2026. El atacante de 30 años sufrió un fuerte impacto contra el guardameta Jesús Owono durante el partido frente al FC Andorra que quedó grabado en un video, hecho que provocó que el árbitro suspendiera el partido.

El incidente quedó registrado en imágenes que muestran el momento en que ambos futbolistas chocaron durante una disputa por el balón. De Miguel cayó al césped y perdió el conocimiento, mientras que el arquero rival se fue expulsado por el rodillazo en el pecho del español.

El atacante de 30 años sufrió un fuerte impacto contra el guardameta Jesús Owono.|Captura de pantalla

Los servicios médicos trasladaron al jugador en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, el CD Tenerife confirmó su fallecimiento mediante un comunicado oficial publicado durante la mañana del 3 de noviembre.

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Así fue el choque que provocó la muerte de Alameda

El choque ocurrió durante el tiempo añadido del encuentro disputado el lunes 2 de noviembre. Jesús de Miguel buscaba avanzar con el balón cuando el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono, salió de su área para disputar la jugada. El portero impactó con la rodilla al delantero, quien cayó inconsciente sobre el terreno de juego.

Los futbolistas de ambos equipos reaccionaron de inmediato y solicitaron el ingreso de los servicios médicos, que atendieron al atacante sobre el césped y posteriormente lo retiraron en camilla para trasladarlo en ambulancia al hospital.

La suspensión del partido después de la colisión de Alameda

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández detuvo el partido en el minuto 96 para permitir la atención médica. De acuerdo con el acta arbitral, el colegiado se retiró a los vestuarios ante la gravedad de la situación y consultó con los capitanes y delegados de ambos equipos.

Los representantes de ambos clubes comunicaron que no estaban con ánimo de continuar, por lo que acordaron suspender definitivamente el compromiso. La suspensión ocurrió después de que las asistencias retiraran al delantero en camilla para trasladarlo al hospital.