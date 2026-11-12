Harry Kane, futbolista inglés: “La comida definitivamente es una de esas pequeñas cosas que pueden ayudarte a convertirte en el mejor”

Así como muchos se preguntaban si Harry Kane jugaría en Inglaterra vs. Croacia, el capitán de la selección inglesa vuelve a ser protagonista por su rendimiento dentro de la cancha. Convertido en una de las principales figuras del futbol europeo, el delantero también ha explicado cómo ciertos hábitos fuera del campo influyeron en su carrera.
Mientras otros futbolistas como Cristiano Ronaldo han dejado frases célebres, Kane también compartió reflexiones sobre la alimentación, la preparación física y el equilibrio personal. En una entrevista publicada por la Federación Inglesa de Futbol (FA) en 2023, el atacante habló sobre la importancia de cuidar cada detalle para alcanzar su mejor versión.
La alimentación de Harry Kane para convertirse en el mejor
La conversación formó parte de The Greater Game, un programa de la FA que busca promover hábitos saludables en los jóvenes. Kane explicó que el trabajo con nutricionistas de sus equipos le permitió mejorar su preparación y recuperación.
“La comida es algo que me ha ayudado durante los últimos 6 o 7 años a convertirme en el jugador que soy ahora”, explicó. También destacó el trabajo que realiza junto a Dan Sargeant, chef y nutricionista.
El delantero contó que suele desayunar huevos, espinacas, aguacate, yogur, frutos rojos y granola. En sus comidas incluye salmón, arroz, verduras, pescado y pollo. Además, adapta el consumo de carbohidratos según la intensidad de los entrenamientos y la cercanía de los partidos.
Kane también habló sobre la importancia de encontrar un equilibrio y permitirse disfrutar de una pizza después de competir. Para él, la alimentación saludable debe acompañarse de bienestar mental y una buena hidratación.
Mejores frases de Harry Kane, actual Balón de Oro
La entrevista dejó varias reflexiones del delantero inglés sobre los hábitos que acompañan su carrera. Estas son algunas de sus declaraciones más destacadas:
- “La nutrición se ha convertido en una parte importante del deporte, especialmente del fútbol”.
- “La recuperación es crucial, y la alimentación juega un papel fundamental en ello”.
- “En el fútbol, son los pequeños detalles los que te ayudan a ser el mejor. La comida es sin duda uno de ellos”.
- “Se trata de encontrar el equilibrio”.
- “Comer sano y sentirse bien mentalmente te pone en un buen estado de ánimo”.
- “Soy de los que intentan beber tanta agua como puedan a lo largo del día”.