Harry Kane, futbolista inglés: “La comida definitivamente es una de esas pequeñas cosas que pueden ayudarte a convertirte en el mejor”

Así como muchos se preguntaban si Harry Kane jugaría en Inglaterra vs. Croacia, el capitán de la selección inglesa vuelve a ser protagonista por su rendimiento dentro de la cancha. Convertido en una de las principales figuras del futbol europeo, el delantero también ha explicado cómo ciertos hábitos fuera del campo influyeron en su carrera.

Mientras otros futbolistas como Cristiano Ronaldo han dejado frases célebres, Kane también compartió reflexiones sobre la alimentación, la preparación física y el equilibrio personal. En una entrevista publicada por la Federación Inglesa de Futbol (FA) en 2023, el atacante habló sobre la importancia de cuidar cada detalle para alcanzar su mejor versión.

Inglaterra vs Croacia | Nations League ¿A qué hora comenzará el juego entre Inglaterra y Croacia de la Nations League? (Instagram: Harry Kane)

La alimentación de Harry Kane para convertirse en el mejor

La conversación formó parte de The Greater Game, un programa de la FA que busca promover hábitos saludables en los jóvenes. Kane explicó que el trabajo con nutricionistas de sus equipos le permitió mejorar su preparación y recuperación.

“La comida es algo que me ha ayudado durante los últimos 6 o 7 años a convertirme en el jugador que soy ahora”, explicó. También destacó el trabajo que realiza junto a Dan Sargeant, chef y nutricionista.

Ella es la esposa de Harry Kane, futbolista inglés y ganador del Balón de Oro 2026

El delantero contó que suele desayunar huevos, espinacas, aguacate, yogur, frutos rojos y granola. En sus comidas incluye salmón, arroz, verduras, pescado y pollo. Además, adapta el consumo de carbohidratos según la intensidad de los entrenamientos y la cercanía de los partidos.

Kane también habló sobre la importancia de encontrar un equilibrio y permitirse disfrutar de una pizza después de competir. Para él, la alimentación saludable debe acompañarse de bienestar mental y una buena hidratación.

Harry Kane en celebración (REUTERS)

Mejores frases de Harry Kane, actual Balón de Oro

La entrevista dejó varias reflexiones del delantero inglés sobre los hábitos que acompañan su carrera. Estas son algunas de sus declaraciones más destacadas: