Cristiano Ronaldo sobre la opinión de los demás: “En mi mente soy siempre el mejor, no me importa lo que la gente piensa”

Aunque Cristiano Ronaldo ya anunció su retiro, su carrera como futbolista profesional ha estado marcada por su constante esfuerzo por ser el mejor jugador del mundo. El portugués construyó una trayectoria llena de títulos y récords, pero también desarrolló una mentalidad basada en la confianza y la exigencia personal.

CR7 ha dejado grandes frases de futbol y de vida. A lo largo de los años, sus declaraciones mostraron una personalidad convencida de sus capacidades y poco preocupada por las críticas externas. Una de sus reflexiones más conocidas explica precisamente la importancia que tiene para él considerarse el mejor dentro de su propia mente.

ronaldo|HANNAH MCKAY/REUTERS

¿Por qué Cristiano Ronaldo dice que es el mejor?

Para Cristiano Ronaldo, su confianza no significa necesariamente que todos deban compartir su opinión, sino que representa una motivación para seguir trabajando y alcanzar sus objetivos.

TE PUEDE INTERESAR:



“En mi cabeza soy el mejor, si el ser humano no piensa así, no tendría esa ambición. Tienes que ser el mejor futbolista, el mejor doctor, el mejor periodista, el mejor trabajador, tienes que ser el mejor en lo que te dedicas. Aunque puedes no serlo pero en tu mente tienes que ser el mejor”, afirmó.

El capitán de la Selección de Portugal desayuna huevos, aguacate y café, pero sin agregarle lácteos ni azúcar.|Cristiano Ronaldo

El portugués también se ha definido como un futbolista completo por sus condiciones físicas y técnicas, destacando el juego aéreo, el golpeo con ambas piernas, la velocidad y la potencia. Pero al margen de eso, CR7 considera que la mentalidad es lo principal.

Las mejores 7 frases de Cristiano Ronaldo

A lo largo de su trayectoria, Cristiano Ronaldo dejó diferentes declaraciones que reflejan su personalidad y su forma de afrontar la competencia. Entre las más recordadas aparecen:

“Sin talento no hay nada, pero sin trabajo duro el talento no sirve de nada”.

Tu amor me hace fuerte, tu odio me hace imparable”.

“Yo sé que al que le gusta el futbol, le gusto yo”.