Una partida de Football Manager terminó con un aficionado del Everton sentado frente a los micrófonos de su equipo favorito. El hombre, de 37 años y conocido en redes sociales como The Fat Centre Back, se hizo viral luego de que su esposa interrumpiera la conferencia de prensa que simulaba desde su habitación. La escena llegó al club de la Premier League, que lo invitó a repetirla en su sala de prensa.

¿Por qué se volvió viral el aficionado del Everton en Football Manager?

El pasado 13 de noviembre, el aficionado compartió en X un video en el que aparecía delante de un fondo con los patrocinadores del Everton y hablaba al micrófono como si fuera el técnico del equipo. En plena conferencia, su esposa entró a la habitación y le recordó que tenía 37 años, dos hijos y que estaba hablando con un plantel imaginario.

Lejos de abandonar el personaje, el creador de contenido señaló hacia un lugar vacío e insistió en que ahí estaba James Tarkowski, capitán del Everton. Su hija también se sumó a la escena. Cuando su madre le preguntó dónde estaban, respondió que en la sala de conferencias. Tras la repercusión del clip, el aficionado explicó que «Doris» era un personaje y que la actitud que se ve en el video no refleja la personalidad de su esposa.

¿Qué pasó en la conferencia de prensa del Everton?

El Everton recibió al aficionado en Finch Farm, su centro de entrenamiento, y el 18 de noviembre publicó el video del encuentro. Mientras el hincha estaba sentado frente al micrófono, Tarkowski entró en la sala y lo saludó como si fuera su entrenador con un «¡Buen día, míster!». El defensa se sentó a su lado y le contó que uno de sus compañeros ya le había mostrado el clip.

La esposa del aficionado también estuvo presente en Finch Farm, según confirmó el propio Everton, que además contó que ella apoya al equipo. Tras la visita, The Fat Centre Back agradeció al club en redes sociales y retomó la broma con la que empezó todo con un mensaje en X. «Les dije a todos que el capitán estaba ahí».