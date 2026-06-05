FIFA acelera su apuesta gamer rumbo al Mundial 2026 con un ecosistema multiplataforma

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, el organismo rector del fútbol mundial está impulsando una ambiciosa estrategia para expandir su presencia en la industria de los videojuegos. A diferencia de años anteriores, la apuesta ya no se concentra en un solo título, sino en un ecosistema diverso que busca atraer a distintos tipos de jugadores en múltiples plataformas.

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Para los aficionados a la gestión deportiva, Football Manager 2026 promete llevar la experiencia táctica a un nuevo nivel, permitiendo a los usuarios construir proyectos deportivos y competir desde los despachos.

⚽🌍 ¡La Edición de Lanzamiento de la Copa Mundial de la FIFA ya tiene fecha!



El nuevo videojuego oficial de la FIFA, FIFA World Cup Launch Edition, desarrollado por Delphi Interactive, llegará el 11 de junio a través de Netflix Games. 🎮🔥 pic.twitter.com/acgRU0rSiq — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 5, 2026

La estrategia también incluye una fuerte presencia en dispositivos móviles con títulos como FIFA Rivals, diseñado para partidas rápidas y experiencias sociales, así como FIFA Heroes y FIFA Super Soccer, propuestas enfocadas en públicos más casuales.

Otra de las novedades es FIFA World Cup Launch Edition, desarrollado para la plataforma de videojuegos de Netflix y pensado para acompañar el ambiente mundialista durante el verano.

⚽🌍 El ecosistema gamer de la FIFA rumbo al Mundial 2026



Principales juegos y experiencias con licencia de FIFA para este verano:



-eFootball

-Football Manager 2026

-FIFA Rivals

-FIFA Heroes

-FIFA Super Soccer

-FIFA World Cup Launch Edition - Netflix Games

-Rocket League pic.twitter.com/88ZGQTI9y4 — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 2, 2026

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La presencia de FIFA también alcanza otros géneros mediante colaboraciones estratégicas. Un ejemplo es Rocket League, el exitoso juego de fútbol con autos que continúa formando parte de las iniciativas relacionadas con la comunidad futbolera global.

Lista completa de los juegos licenciados por la FIFA

El ecosistema gamer de la FIFA rumbo al Mundial 2026. Principales juegos y experiencias con licencia de FIFA para este verano:

eFootball

Football Manager 2026

FIFA Rivals

FIFA Heroes

FIFA Super Soccer

FIFA World Cup Launch Edition - Netflix Games

Rocket League

Con esta oferta, FIFA busca conectar con millones de jugadores en consola, PC y dispositivos móviles, construyendo una experiencia digital que complemente la emoción de la Copa Mundial 2026 y consolide al gaming como una pieza clave dentro de su estrategia de entretenimiento global.