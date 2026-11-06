La última semana ha cambiado la vida para los familiares de Jesús de Miguel, que producto de un impacto fulminante en la cancha provocado por Jesús Owondo, arquero del Andorra le provocó la muerte. El accidente que desencadenó algo totalmente inesperado tiene al portero en una situación preocupante, atravesando por un cuadro de depresión por lo que ya es atendido por especialistas, pero se dice que tendría intenciones de retirarse a los 25 años, y que inclusive “ha olvida de quién es él”.

Es imposible imaginar lo que vive ahora mismo Jesús Owono, que ha sido juzgado socialmente al punto de tener que eliminar sus redes sociales por el acoso. Si bien es cierto que fue una jugada que no era necesaria y que fue con fuerza desmedida y con la rodilla de frente, es increíble pensar que quería causar la muerte de Jesús de Miguel. El evento no tuvo que haber sucedido pero en tanto ha pasado y la vida del delantero se cortó casi al momento del impacto y a sus 30 años, el portero vive un infierno en vida por ese choque que dejó una consecuencia de pesadilla.

La depresión que vive Owono, de 25 años llega acompañada de rumores de una suspensión de 4 a 12 partidos de suspen

sión en la segunda división de España y una posible consecuencia en el ámbito legal que está pendiente por conocerse.

Aunque eso es muy importante en el caso y hay quienes exigen justicia, la depresión que ahora tiene Owondo podría ser fatal también para su vida.

¿Cómo sudedió el accidente de Owondo y de Miguel en la Segunda División de España?

El choque en la cancha: Sucedió justo en los minutos finales de Tenerife vs Andorra el pasado 2 de noviembre, cuando de Miguel fue a disputar un balón a la mediacancha y por buscar el balón no vio al portero Jesús Owono quien llegó como un tren y lo impactó con su rodilla en el pecho del delantero a alta velocidad. El marcador estaba 0-0 y el no dejar oportunidad detonó el impacto. La reacción inmediata en la cancha y el padecimiento de De Miguel: Tras el fuerte golpe, De Miguel se llevó las manos al rostro por el dolor y se desplomó inconsciente mientras su organismo estaba sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Los servicios médicos ingresaron rápidamente para asistirlo y fue trasladado de urgencia al hospital luego de ser controlado. El desenlace fatal y lo que tiene en luto al futbol: A pesar de recibir atención médica inmediata y ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, el futbolista de 30 años falleció al día siguiente, el 3 de noviembre, lo que dejó en shock a todo el futbol mundial. El informe preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte fue un “traumatismo torácico de carácter accidental”

Jesus Owono Jesus de Miguel depresion Jesus Owono Jesus de Miguel depresion

¿Qué hacer en caso de una fuerte depresión como la que vive Jesús Owono?

En cualquier manifestación de depresión grave o no, lo mejor es pedir ayuda, conversar y acercarse a un profesional para un tratamiento oportuno.

En México, existe un programa contra la depresión y hay una línea de ayuda telefónica las 24 horas en el 800-911-2000, que se llama LA LÍNEA DE LA VIDA y busca escuchar y mediar ante síntomar de ese tipo.